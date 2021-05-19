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19:25

Депутат ГД Горелкин хочет создать единую организацию для замера аудиторий интернет-СМИ

фото ЗакС политика Депутат ГД Горелкин хочет создать единую организацию для замера аудиторий интернет-СМИ

35-летний единоросс из Государственной думы Антон Горелкин внес на рассмотрение коллег законопроект, по которому Роскомнадзору предлагается право выбрать организацию, комплексно занимавшуюся бы исследованием посещаемости интернет-изданий. Предпосылкой к созданию документа, как говорится в пояснительной записке, стало то, что в законодательстве о СМИ четко определен механизм измерения только телевизионной аудитории и что пришло время "взяться" за интернет. Предполагается, что формат взаимоотношений с редакциями и владельцами сетевых СМИ, а также методику измерения популярности сайтов Роскомнадзор будет определять сам.

"Исследование аудитории информационного ресурса осуществляется с помощью программного обеспечения, используемого уполномоченной организацией по исследованию объема аудитории или путем предоставления владельцем информационного ресурса уполномоченной организации данных, необходимых для проведения исследований", - гласит текст пояснительной записки.

Автор документа оговаривает, что полученные от интернет-изданий данные уполномоченная организация вправе использовать исключительно в исследовательских целях. Характерно, что при этом "перечень получаемых уполномоченной организацией по исследованию объема аудитории данных, необходимых для проведения исследования аудитории информационных ресурсов, а также порядок их предоставления владельцами информационных ресурсов устанавливаются Правительством Российской Федерации".

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