ЗакС и новые правила выборов

Сразу в двух чтениях 19 мая приняли поправки в закон о выборах депутатов Заксобрания Петербурга. Утвержденные предложения разрешают проводить голосование три дня и на придомовых участках, обязывают маркировать кандидатов-иноагентов и исключают использование механизма "Мобильный избиратель". Еще одной поправкой партии обязали включать в общегородскую часть своих списков не менее трех человек. Отдельные оппозиционеры восприняли это как ущемление своих прав, но "против" проголосовали только пять депутатов.

Ровно за четыре месяца до единого дня голосования ЗакС доизменил городской закон о выборах в свои новые созывы. После принятых неделю назад, 12 мая, норм, позволяющих растягивать выборы на три дня и проводить их на придомовых участках, ко второму чтению комитетом по законодательству был внесен еще больший пакет предложений. В основном, они приводят городские правила в соответствие с федеральным законодательством.

Кандидат, признанный иностранным агентом или аффилированный с другим иноагентом, теперь вынужден будет уведомлять об этом окружную избирательную комиссию. Раньше подобным образом комиссии уведомляли только о судимости. Причастность к иноагентам будет указываться в подписных листах кандидатов, в бюллетенях, на информационных стендах в помещениях для голосования и при любых упоминаниях о нем избирательными комиссиями или СМИ.

На предвыборных плакатах и листовках таких людей должна быть маркировка об их причастности к иностранным агентам. Подобное сообщение должно занимать не менее 15% площади. Другими поправками прописали, что агитация может вестись в интернете, а избирательные комиссии наделили правом обращаться в правоохранительные органы и Роскомнадзор в случае, если кто-то агитирует с нарушениями, а СМИ распространяют подобные материалы.

Если иностранный агент хочет поддержать партию или кандидата пожертвованием, он должен предупредить в платежном документе о своем статусе. НКО и юридическим лицам, включенным в реестр иноагентов, вносить пожертвования запрещается.

Еще одно нововведение - в отличие от большинства других с изменением федерального законодательства несвязанное - касается общегородских списков партий. В него теперь обязательно должно входить не менее трех человек. Кандидаты-списочники, напомним, проходят от партий по общегородской части и по отдельным территориям. Ранее в общий список можно было включить от одного до пяти человек. Например, в 2016 году "Яблоко" и "Парнас" в этой части списочников представляли по два кандидата, а "Коммунистов России" - один. Теперь так делать нельзя, обязательно должна быть первая тройка, хотя при желании все еще можно выставить до пяти человек. Лидер фракции "Яблоко" в ЗакСа Борис Вишневский назвал эту поправку "политически направленной".

- Для оппозиционных партий, у которых речь идет не о десятках мандатов, а о единицах, большая общегородская часть означает, что очень мало мест остается на территориальные группы, - объяснил ЗАКС.Ру Вишневский. - И вот кандидаты, которые баллотируются по списку на территориях, у них меньше стимулов биться за хороший результат партии там, потому что на них скорее всего не хватит, а если хватит, то одному или двум максимум. Каждая партия сама хотела бы определять, как ей выстроить этот баланс.

Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок объяснил, что, принимая соответствующую поправку, парламент Петербурга действует в соответствии с общероссийскими тенденциями. По его мнению, важно, чтобы избиратели, голосуя за партию, видели, кто будет ее реальным представителем в городском парламенте.

- Мы анализируем практику других регионов, - сообщил Четырбок ЗАКС.Ру. - И в других регионах тоже есть тенденция к увеличению числа потенциальных участников в головной части списка. Поскольку список может быть разделен на общегородской и на территориальные группы, поскольку территориальные группы имеют привязку к конкретной территории, то избиратели должны иметь представление, кто будет представлять партию в общегородском масштабе. Именно поэтому мы увеличили это число.

Во втором чтении также была принята поправка, согласно которой в списках партий может быть не более 25% беспартийных кандидатов. Однако уже через несколько часов в рамках третьего чтения действие этого положения отменили из-за разночтений с федеральным законодательством. Порог для нечленов партий остался прежним - 50%.

Согласно новым правилам, избирательное объединение может участвовать в выборах как минимум по 20 из 25 округов. Раньше достаточно было заявиться в 13. Ужесточение требования создаст дополнительные сложности для малых партий, которые могут столкнуться с кадровыми проблемами. Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова в разговоре с ЗАКС.Ру не исключила, что указанная норма может быть использована и против крупных избирательных объединений, которым после снятия нескольких региональных групп доступ на выборы окажется закрыт.

- Можно это сделать? Да легко. На кого-то из тех, кто стоит во главе списков территориальных групп на работе надавят, кому-то пообещают что-то приятное. Зачем все это сделали? Чтобы поставить жесткие рамки избирательным объединения и облегчить возможность снять с выборной гонки, - предположила Ходунова.

Еще несколько поправок внесено на случай, когда в выборах захочет принять участие слишком много кандидатов и избирательных объединений. Если в бюллетень будет внесено более 10 кандидатов, по решению Горизбиркома часть сведений о них могут быть представлены не в бюллетене, а на специальном информационном материале, который разместят в кабине или ином месте на участке. К данным, которые предлагается перенести относятся основное место работы и сведения о том, что кандидат является депутатом или членом партии. При этом субъект выдвижения должен быть указан в бюллетене.

То же самое со списками - если избирательных объединений в бюллетене окажется больше 10, Горизбирком может решить публиковать фамилии, имена и отчества кандидатов из первой тройки только в специальном информационном материале.

Отдельно была принята поправка депутатов Александра Рассудово из КПРФ и Алексея Ковалева из "Справедливой России". Они предложили исключить из избирательного процесса механизм "мобильный избиратель", то есть запретить заранее подавать заявление для голосования не по месту жительства, а по месту пребывания в пределах региона.

– Этот механизм позволяет желающим подогнать избирателей на нужный округ, причем причины "перемещения" избирателей будут полностью скрыты от общественности. В таком случае толпы людей будут ходить по городу и голосовать "за кого надо", - прокомментировал Ковалев.

Второе и третье парламентские чтения не предусматривают дискуссий. Автор поправки объясняет ее суть и депутаты голосуют. Однако фракция КПРФ попыталась высказать свою позицию. Коммунисты запросили перерыв, в случае объявления которого, они получили бы право слова. Однако большинство депутатов ЗакСа не поддержало эту идею, и слова оппозиционерам не дали. Напомним, по инициативе единороссов в городском парламенте с февраля голосуют по вопросу, давать фракции перерыв или нет. Пока давали только "Единой России".

Депутат Ходунова рассказала ЗАКС.Ру, что планировала высказать с трибуны свое возмущение поправками комитета по законодательству.

- Они (поправки - ЗАКС.Ру) не были в пятницу обсуждены на комитете по законодательству. Потом, видимо, нашли 50% комитета и, видимо, каким-то образом заочно их одобрили. Я, например, их вообще не видела, хотя я член комитета по законодательству. Поэтому первая претензия, которую я хотела высказать - это форма внесения в этот серьезнейший документ поправок, - поделилась коммунистка.

Во втором чтении "против" законопроекта проголосовали только три депутата, а в третьем - пять. О своем несогласии с инициативой помимо Вишневского и представителей компартии ЗАКС.Ру сообщил также беспартийный депутат Максим Резник. Предложения, связанные с маркировкой иноагентов, он назвал поправками "фашизоидного типа".

Депутат "Справедливой России" Надежда Тихонова высказалась в поддержку поправки Ковалева-Рассудова о "мобильном избирателе". Другие изменения она сочла не столь существенными: эсеры традиционно выставляют в общегородском списке не менее трех человек и стараются участвовать в выборах по всем округам.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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