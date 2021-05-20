Глава ФСИН: Со здоровьем Навального всё более-менее восстановилось

Руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников в разговоре с прессой заверил, что на данный момент здоровье политика Алексея Навального, пребывающего в стационаре владимирской ИК-3, "стабилизировалось".

"Каких-то специальных взысканий, нарушений - их сейчас нет, и ему не объявляется. И нет в этом цели как-то его унизить, осложнить ему жизнь, он на общих условиях. Могу сказать, что со здоровьем у него все более-менее восстановилось нормально, он объявлял голодовку, сейчас от нее отказался. Вес его уже 82, по-моему, он дошел. Эти цифры реальные. Он нормально питается, имеет возможность общаться с семьей", - цитирует Калашникова ТАСС.

Напомним, Навальный попал в колонию в начале 2021 года после того, как суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный: при этом условный срок Навального по этому делу истекал в конце 2020 года. ФСИН выразила недовольство тем, что политик не отмечался у инспекторов, пока проходил в Германии реабилитацию после сильного отравления, которое он пережил в августе прошлого года.

В колонии состояние здоровья Навального резко ухудшилось. Он требовал допустить к нему его лечащих врачей, объявив при этом голодовку, которую политик держал более трех недель. Анастасия Васильева публиковала у себя в соцсетях результаты биохимического анализа крови оппозиционера, из которых следовало, что его состояние критическое, у него развивается почечная недостаточность и в любой момент может отказать сердце. Врачи призывали своего пациента отказаться от голодовки, и вскоре после этого Навальный объявил о ее прекращении.