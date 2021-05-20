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10:25

Девять автомобилей и один человек пострадали из-за вчерашнего шторма в Петербурге

фото ЗакС политика Девять автомобилей и один человек пострадали из-за вчерашнего шторма в Петербурге

Накрывшая Петербург вечером, 19 мая, гроза стала причиной 89 вызовов, поступивших на пульт городского МЧС, проинформировали в пресс-службе надзорного ведомства.

В результате спасателям пришлось выехать по 62 адресам ввиду падения деревьев, в 27 случаях пришлось решать проблемы, связанные с угрозой падения кровли и других конструкций.

По сведениям ГУ МЧС, в городе на Неве порывы ветра во время шторма достигали 18 м/с, в результате буйства стихии пострадали девять автомобилей и один человек.

Напомним, что обрушившаяся на Северную столицу 18 мая гроза повредила 14 автомобилей, а травмы получили четверо человек.

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