Минюст признал "Медузу" СМИ-иноагентом после жалобы экс-члена ОНК Москвы

Министерство юстиции включило издание "Медуза"* в реестр СМИ-иноагентов после обращения бывшего члена ОНК Москвы Александра Ионова, следует из документа, который опубликовала координатор "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова.

Ионов направил обращение в Роскомнадзор 20 апреля. По словам Бураковой, обращение заняло два десятка страниц. Ионов указал, что "Медуза" в 2019 году получило деньги от Латвийского агентства инвестиций и развития за рекламу путешествий в Латвию для русскоязычной аудитории и за продвижение контента государственного туристического портала.

Также Ионов в обращении подчеркнул, что "Медуза" неоднократно цитировала в своих материала "информацию, опубликованную уже признанными иноагентами" и "цитаты и выдержки из публикаций, первоисточником которых являются" внесенные в реестр организации и лица. Тон этих сюжетов имел, по словам обратившегося, "нейтральную либо негативную окраску", указал Ионов.

Ионов в разговоре с "МБХ медиа" подтвердил, что подавал жалобы на "Медузу" в Роскомнадзор. По его словам, это была не первая жалобаю

"Там было два повода. Первое касалось меня, про международную деятельность. Они мне приписывали всякие истории по Венесуэле, "фабрике троллей" в Венесуэле, к которым я никогда никакого отношения не имел. Соответственно никогда этой историей не занимался. Второй момент касался уже непосредственно моей правозащитной деятельности. Насколько я помню, это касалось одного из наших коллег, который в Лефортово сидел. Там не совсем корректная была статья — характерная для "Медузы"", — сказал Ионов.