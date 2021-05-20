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11:36

Минюст признал "Медузу" СМИ-иноагентом после жалобы экс-члена ОНК Москвы

фото ЗакС политика Минюст признал "Медузу" СМИ-иноагентом после жалобы экс-члена ОНК Москвы

Министерство юстиции включило издание "Медуза"* в реестр СМИ-иноагентов после обращения бывшего члена ОНК Москвы Александра Ионова, следует из документа, который опубликовала координатор "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова.

Ионов направил обращение в Роскомнадзор 20 апреля. По словам Бураковой, обращение заняло два десятка страниц. Ионов указал, что "Медуза" в 2019 году получило деньги от Латвийского агентства инвестиций и развития за рекламу путешествий в Латвию для русскоязычной аудитории и за продвижение контента государственного туристического портала.

Также Ионов в обращении подчеркнул, что "Медуза" неоднократно цитировала в своих материала "информацию, опубликованную уже признанными иноагентами" и "цитаты и выдержки из публикаций, первоисточником которых являются" внесенные в реестр организации и лица. Тон этих сюжетов имел, по словам обратившегося, "нейтральную либо негативную окраску", указал Ионов.

Ионов в разговоре с "МБХ медиа" подтвердил, что подавал жалобы на "Медузу" в Роскомнадзор. По его словам, это была не первая жалобаю

"Там было два повода. Первое касалось меня, про международную деятельность. Они мне приписывали всякие истории по Венесуэле, "фабрике троллей" в Венесуэле, к которым я никогда никакого отношения не имел. Соответственно никогда этой историей не занимался. Второй момент касался уже непосредственно моей правозащитной деятельности. Насколько я помню, это касалось одного из наших коллег, который в Лефортово сидел. Там не совсем корректная была статья — характерная для "Медузы"", — сказал Ионов.

Минюст внес "Медузу" в реестр СМИ-иноагентов 23 апреля. Юрлицо издания зарегистрировано в Латвии, там же расположена редакция издания. Медиапроект возник в 2014 году после скандального увольнения редакции "Ленты" и радикальной смены ее редакционной политики.

Редакция опубликовала заявление, в котором пояснила, что статус иноагента накладывает на "Медузу" ряд серьезных ограничений. Особенно издание опасается оттока рекламодателей, из-за которого "Медуза" может оказаться под угрозой закрытия.

*"Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов на территории России

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