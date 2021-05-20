Смакотин объяснил свое неучастие в праймериз внутрипартийной дисциплиной

Глава МО "Екатерингофский" Олег Смакотин 20 мая рассказал в своем Telegram-канале, почему не подал заявку на участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов в Заксобрание.

"Причина проста – внутрипартийная дисциплина. Сергей Анатольевич Соловьев, вице-спикер и ныне действующий депутат VI созыва по первому избирательному округу Законодательного собрания Санкт-Петербурга, ещё в декабре 2020 года сообщил мне о том, что по решению партийного руководства в Законодательное собрание будет избираться моя коллега Астахова Наталия Владимировна, глава муниципального образования округ Сенной", - написал муниципал.

Также Смакотин призвал горожан участвовать в праймериз и подчеркнул, что "Единая Россия" – единственная партия в стране, которая выставляет кандидатов, прошедших через предварительное голосование.

Напомним, ранее спикер Законодательного собрания и лидер петербургских единороссов Вячеслав Макаров пообещал, что праймериз пройдут открыто и честно, и заявил, что только избиратель может определять, кому представлять его интересы в региональном и федеральном парламентах.

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