Смольный усилит контроль за ношением масок в общественном транспорте

Власти Северной столицы собираются усилить меры по надзору за соблюдением предписания правительства города, согласно которому петербуржцы обязаны носить маски в общественном транспорте, известил вице-губернатор Максим Соколов у себя на странице "ВКонтакте".

Он напомнил, что эта мера как никогда актуальна, поскольку в ближайшее время город на Неве станет площадкой двух важных мероприятий – Петербургского международного экономического форума и матчей чемпионата Европы по футболу.

"Дал поручение руководителям транспортных предприятий города усилить меры по борьбе с коронавирусом в автобусах и троллейбусах, вагонах трамваев и метро, а также на объектах транспортной инфраструктуры. Пассажирам без средств индивидуальной защиты могут отказать в перевозке. Не пренебрегайте своим здоровьем и проявите заботу об окружающих", - поручил Соколов.

Вице-губернатор попросил горожан быть бдительными и вместе погасить всплеск заболеваемости COVID-19, что поможет провести матчи Евро-2020 по самым высоким стандартам безопасности.

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