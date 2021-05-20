Депутат ЗакСа Резник объявил о выдвижении в 21 округе

Беспартийный депутат Законодательного собрания Максим Резник заявил о выдвижении в новый состав городского парламента по 21 округу, который находится частично во Фрунзенском и Московском районах. Резник пояснил, что "неплохо знает эти места", так как раньше был муниципальным депутатом в округе "через дорогу". В начале 2000-х он был депутатом МО №74 (ныне "Георгиевский").

Парламентарий представил свой предвыборный сайт и опубликовал видео. В нем он поясняет причины своего выдвижения в ЗакС.

- Почему я это делаю? Потому что не хочу, чтобы "Единая Россия" вновь захватила петербургский парламент и превратила его в сельсовет деревни Гадюкино, который боится обсуждать сложные и неудобные вопросы. Не хочу, чтобы друзья Путина рвали город на части, на наших глазах разрушая его, как разрушили СКК "Петербургский". Не хочу видеть, как в это время парламент подобострастно стыдливо хлопает глазами. Не хочу губернатора, который трусит, лжет, помогает уничтожению, унижению и избиению Петербурга, превращая культурную столицу в карательную, - заявил Резник.

Он предложил желающим тоже изменить город к лучшему, регистрироваться на его сайте волонтером и помочь в его кампании.

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