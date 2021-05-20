Суд прекратил дело казанской активистки о её участии в форуме "Муниципальная Россия"

В Казани мировой суд прекратил административное дело местной активистки Гульназ Равиловой, возбуждённое ввиду её участия в сорванном форуме "Муниципальная Россия", который организовывали "Объединённые демократы", проинформировал "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Он уточнил, что дело об осуществлении деятельности "нежелательной организации" (ст. 20.33 КоАП) закрыли в связи с отсутствием состава правонарушения.

Напомним, форум "Муниципальная Россия", на котором собрались мундепы со всей страны 13 марта, был прерван вскоре после начала, когда в здание ворвались полицейские и стали задерживать всех подряд. В автозаки попали депутаты региональных парламентов и муниципалы из Москвы, Петербурга, Томска и других городов.

Большая часть задержанных впоследствии получили от полиции протоколы по двум статьям КоАП - ст. 20.33 (сотрудничество с нежелательной организацией) и ст. 6.3 ("санитарно-эпидемиологическая" статья).