Депутат "Единой России" из МО "Сенной округ" задекларировал доход в полмиллиарда рублей

Генеральный директор коммерческо центра "Питер" и депутат местного совета "Сенного округа" от "Единой России" Вадим Пономарев отчитался о доходе за 2020 год в размере 515,5 млн рублей. Сведения опубликованы на сайте муниципалитета.

В качестве одного из источников своего дохода муниципал указал доли в уставном капитале. Согласно данным сервиса "Руспрофиль", Пономарев – соучредитель фирм "Питер СПб" и "Темпера".

За 2020 год депутат приобрел земельный участок площадью 33 734 кв. м, который стал седьмым в его собственности. Муниципал владеет жилым домом и четырьмя квартирами, две из которых находятся в индивидуальной, а еще две в общей долевой собственности.

Пономареву принадлежат автомобили Лексус LX570 и КИА JD, прицеп для перевозки, мотосани. Также он задекларировал катер, который находится в угоне.

По итогу 2019 года доход депутата составлял 3,8 млн рублей.

КЦ "Питер" – девелоперская компания, в управлении которой находятся "Апраксин двор", ТРК "Сенная" и ТРК "Питер". Центр в 1992 году учредил Николай Пономарев, отец депутата "Сенного округа". Сейчас он возглавляет совет директоров КЦ "Питер".