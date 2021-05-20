Заммэра Москвы предложила штрафовать тех, кто не следит за своим здоровьем

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что стоит предусмотреть материальную ответственность для граждан, которые систематически не следят за своим здоровьем, передает "Интерфакс".

"Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность он должен нести", - сказала Ракова в ходе выступления на Московском онкологическом форуме.

По словам заммэра столицы, нужно работать над тем, чтобы на тех, кто не хочет заниматься своим здоровьем, накладывались определенные обязательства. Какие именно, пока не раскрывается. Ракова считает, что это позволит обезопасить добросовестных граждан.

Что подразумевается под систематическим слежением за здоровьем, пока не уточняется.