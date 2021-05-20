Кремль анонсировал личное участие Путина в пленарном заседании ПМЭФ-2021

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет очно участвовать в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, а приглашенные иностранные лидеры — эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц — в режиме видео-конференц-связи, передает ТАСС.

"Президент будет очно присутствовать и выступать на пленарном заседании [ПМЭФ]. Но гости, эмир Катара и также господин Курц из Австрии, они будут принимать участие в пленарном заседании посредством видеоконференции", — сказал Песков.

ПМЭФ-2021 пройдет в очном формате после перерыва, который был сделан в 2020 году из-за эпидемии коронавируса. Стоимость билетов практически вдвое: к примеру, "Стандарт" обойдется в 840 тысяч рублей.

Из-за мер безопасности всем участникам, журналистам и волонтерам придется сдавать тест на коронавирус за свой счет.