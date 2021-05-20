Омское УМВД требует от "навальнистов" 450 тысяч рублей из-за работы полиции в выходной день 31 января

Управление МВД по Омской области обратилось с иском в суд, требуя взыскать со сторонников Алексея Навального 452 тысячи рублей за работу полицейских в их выходной, проинформировала у себя в Twitter экс-глава локального штаба политика Ольга Картавцева.

Согласно документу, полиция заявляет, что ей пришлось выплатить сотрудникам компенсации - 431 759 рублей - и потратить лишние деньги на бензин - 20 318 рублей.

В качестве ответчиков помимо Картавцевой указаны еще трое человек.

Добавим также, ранее МВД по Челябинской области требовало от "навальнистов" выплатить ему более 2 млн рублей за январские протесты.