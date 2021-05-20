Путин поручил эвакуировать граждан России и СНГ из сектора Газа

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о возможности эвакуировать всех желающих играждан России и стран СНГ из сектора Газа в Москву, документ опубликован на портале правовой информации.

Такое решение принято "в связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил" Израиля. Путин поручил МИДу, СВР и МЧС определить срок и формат эвакуации.

В мае ситуация в секторе Газа обострилась после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Эти беспорядки вспыхнули из-за решения суда Израиля об изъятии домов у арабских семей. С 10 мая палестинские радикальные группировки и армия Израиля обмениваются ракетными ударами. По официальным данным, с палестинской стороны погибли более 250 человек, с израильской - по меньшей мере 12.

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