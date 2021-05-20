В Госдуме хотят обязать зарубежные IT-компании регистрироваться на сайте Роскомнадзора

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что крупные зарубежные IT-компании обяжут открыть представительство в России и создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для полноценной работы в стране, передает ТАСС.

Хинштейн анонсировал такие меры в ходе заседания, на котором он говорил об основных положениях законопроекта о регулировании деятельности иностранных технологических компаний.

"Эти требования может выполнить любой. Мы не предъявляем невыполнимые требования. Они очень просты и логичны", — сказал Хинштейн.

Он добавил, что требование открывать банковские счета в российской юрисдикции в итоговую версию законопроекта не вошло, поскольку это "практически неадминистрируемо". Принять законопроект планируется в ближайший месяц, до конца весенней сессии Госдумы.

О том, что владельцев сайтов, которые ежедневно посещают более полумиллиона россиян, обяжут открывать представительства в России, Хинштейн заявил 13 мая, анонсируя законопроект о "приземлении". Тогда он заявлял, что крупные интернет-компании "откровенно злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования нашего законодательства".

Зимой-весной 2021 года Генпрокуратура и Роскомнадзор предъявляли много претензию ряду соцсетей за неудаление призывов к участию в несогласованных акциях протеста. Административные протоколы были составлены, в том числе, на Facebook, Twiter, "Одноклассники", Google, Telegram, "ВКонтакте" и TikTok, компании получили миллионные штрафы.

Также РКН выражал недовольство тем, что Twitter по требованию регулятора не удалял посты с запрещенным контентом - пронаркотическим, суицидальным и так далее. Из-за этого с 10 марта РКН ограничил скорость доступа к Twitter и грозил компании блокировкой, но в итоге передумал.