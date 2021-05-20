"Потом пишут, поддерживает гей-сообщество Капотни": Единоросс Толстой сетует на просьбы сделать с ним фото

Вице-спикер Государственной думы, единоросс Пётр Толстой сетует на чрезмерное внимание к своей персоне, которое он вынужден испытывать вне стен парламента, не имея, как следствие, возможности должным образом расслабиться. Жалобы депутата ретранслирует Znak.com.

Толстой негодует, что когда он сидит в ресторане и пьёт кофе, его без спроса снимают на телефон, после чего публикуют его фото в соцсетях с подписями вроде "Посмотрите, фракция „Единая Россия" пьёт капучино!". "И что? А всё равно это компрометирует. Хочется какой-то приватности, это большая ценность", - переживает депутат.

Аналогичная ситуация, продолжил парламентарий, происходит с ним в театре: вместо того, чтобы разговаривать о прекрасном, ему приходится обсуждать работу, хотя он пытается "как-то отвлечься".

"Подходят два парня с цветными волосами сфоткаться, а потом выкладывают фото и пишут, что Пётр Толстой поддерживает гей-сообщество Капотни", - добавил Толстой.

Напомним, что правнук писателя Льва Толстого занимает кресло депутат в Госдуме с 2016 года.

Фото: сайт Госдумы