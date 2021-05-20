18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

14:47

Доход главы Петродворцового района Попова за 2020 год составил 3,1 млн рублей

фото ЗакС политика Доход главы Петродворцового района Попова за 2020 год составил 3,1 млн рублей

На сайте Смольного 20 мая были опубликованы сведения об имуществе и доходах сотрудников администрации Петродворцового района за 2020. Глава района Дмитрий Попов отчитался о заработке в размере 3,1 млн рублей, что лишь на 172 тысячи больше, чем в 2019 году. В декларации главы района также указан в собственности земельный участок площадью 1000 кв. м и хозяйственный блок на 29 кв. м. Передвигается Попов на автомобиле Audi A6, а у его супруги модель попроще - Audi A4. 

Кроме Натальи Дмитриевой, заявившей о доходе в размере 2,1 млн рублей, заработок заместителей главы администрации за 2020 год не превысил двух миллионов рублей. Первый зам Сергей Иваненко отчитался о доходе в 1,4 млн рублей, его коллега, заместитель главы администрации Елена Щербина заработала 1,8 млн рублей. 

Самый высокий доход среди сотрудников администрации оказался у начальника отдела образования Людмилы Локтионовой. За 2020 год она заработала больше, чем глава района - 3,8 млн рублей. За год до этого ее доход составлял 1,7 млн рублей. Новой недвижимости за отчетный период у нее не появилось. Она владеет двумя квартирами площадью 72 и 33 кв. м, долей в квартире 51 кв. м и машино-местом. Локтионовой также принадлежит Toyota Raf 4. 

Главный специалист отдела по молодежной политике Марина Саранская отчиталась о заработке в 2,4 млн рублей. Ей принадлежит пять объектов недвижимости: земельный участок (703 кв. м), садовый дом (66 кв. м), две квартиры (56 и 44 кв. м) и баня. Ее муж за 2020 год заработал 19,6 млн рублей. 

Высокий доход показал и начальник отдела здравоохранения Михаил Махров, задекларировав за 2020 год 2 млн рублей. В 2019 доход Махрова составил 1,6 млн рублей. Из собственности у него только треть квартиры площадью 39 кв. м. 

Константин Леньков


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

17:31 СК проводит обыск в компании "Адамант" в рамках дела о ненадлежащем содержании особняка Черкасского

17:26 Организаторы Земского съезда оспорили в суде ужесточение антикоронавирусных мер в Новгороде

16:50 "Нарушение осужденным угла обзора в камере": Голодающему Шестуну продлили срок содержания в ШИЗО

16:23 Путин пообещал "выбить зубы" всем, кто захочет что-то "откусить" от России

15:51 Тилль Линдеманн отказался комментировать приговор архангельскому активисту за клип Rammstein

15:50 Смольный отказал евангелистам в передаче зданий "Мюзик-холла"

15:15 Еще три комитета отчитались о доходах сотрудников

15:04 Минюст предлагает списывать штрафы за нарушение ПДД с банковских карт

14:59 Годовой доход главы комитета по молодежной политике Заставного составил 2,2 млн рублей

14:40 "Потом пишут, поддерживает гей-сообщество Капотни": Единоросс Толстой сетует на просьбы сделать с ним фото


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:31 СК проводит обыск в компании "Адамант" в рамках дела о ненадлежащем содержании особняка Черкасского

17:26 Муниципал: Организаторы Земского съезда оспорили в суде ужесточение антикоронавирусных мер в Новгороде

16:50 "Нарушение осужденным угла обзора в камере": Голодающему Шестуну продлили срок содержания в ШИЗО

16:23 Путин пообещал "выбить зубы" всем, кто захочет что-то "откусить" от России

15:57 Москвича Есенова приговорили к 4 годам колонии по делу о нападении на полицейского 23 января

15:52 Депутат Амосов предложил указывать в Генплане велодорожки

15:51 Тилль Линдеманн отказался комментировать приговор архангельскому активисту за клип Rammstein

15:50 Смольный отказал евангелистам в передаче зданий "Мюзик-холла"

15:31 Депутат Носов: Любая партия может использовать портал "Госуслуг" для праймериз

15:15 Еще три комитета отчитались о доходах сотрудников

15:04 Минюст предлагает списывать штрафы за нарушение ПДД с банковских карт

14:59 На Соболь пожаловались в СК из-за сбора денег на её предвыборную кампанию

14:59 Годовой доход главы комитета по молодежной политике Заставного составил 2,2 млн рублей

14:47 Доход главы Петродворцового района Попова за 2020 год составил 3,1 млн рублей

14:40 "Потом пишут, поддерживает гей-сообщество Капотни": Единоросс Толстой сетует на просьбы сделать с ним фото

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru