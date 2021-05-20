18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

15:04

Минюст предлагает списывать штрафы за нарушение ПДД с банковских карт

фото ЗакС политика Минюст предлагает списывать штрафы за нарушение ПДД с банковских карт

Министрество юстиции предлагает автоматически списывать деньги с банковских карт автомобилистов за нарушение правил дорожного движения, передает "Интерфакс".

Замглавы министерства Евгений Забарчук Петербургском международном юридическом форуме рассказал, что, по задумке, списывать автоматически будут штрафы за нарушения, зафиксированные дорожными фото- видеокамерами. По его словам, это позволит усовершенствовать порядок исполнения административных наказаний.

"Предлагается проработать возможность упрощенного порядка исполнения требования о взыскании денежных средств, которые содержатся в постановлении по делу об административном правонарушении в области дорожного движения, фиксация которого произведена работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами", - сказал Забарчук.

Списывать эти деньги будут без участия органов принудительного исполнения, отметил представитель Минюста. 

 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

17:31 СК проводит обыск в компании "Адамант" в рамках дела о ненадлежащем содержании особняка Черкасского

17:26 Организаторы Земского съезда оспорили в суде ужесточение антикоронавирусных мер в Новгороде

16:50 "Нарушение осужденным угла обзора в камере": Голодающему Шестуну продлили срок содержания в ШИЗО

16:23 Путин пообещал "выбить зубы" всем, кто захочет что-то "откусить" от России

15:51 Тилль Линдеманн отказался комментировать приговор архангельскому активисту за клип Rammstein

15:50 Смольный отказал евангелистам в передаче зданий "Мюзик-холла"

15:15 Еще три комитета отчитались о доходах сотрудников

14:59 Годовой доход главы комитета по молодежной политике Заставного составил 2,2 млн рублей

14:47 Доход главы Петродворцового района Попова за 2020 год составил 3,1 млн рублей

14:40 "Потом пишут, поддерживает гей-сообщество Капотни": Единоросс Толстой сетует на просьбы сделать с ним фото


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:31 СК проводит обыск в компании "Адамант" в рамках дела о ненадлежащем содержании особняка Черкасского

17:26 Муниципал: Организаторы Земского съезда оспорили в суде ужесточение антикоронавирусных мер в Новгороде

16:50 "Нарушение осужденным угла обзора в камере": Голодающему Шестуну продлили срок содержания в ШИЗО

16:23 Путин пообещал "выбить зубы" всем, кто захочет что-то "откусить" от России

15:57 Москвича Есенова приговорили к 4 годам колонии по делу о нападении на полицейского 23 января

15:52 Депутат Амосов предложил указывать в Генплане велодорожки

15:51 Тилль Линдеманн отказался комментировать приговор архангельскому активисту за клип Rammstein

15:50 Смольный отказал евангелистам в передаче зданий "Мюзик-холла"

15:31 Депутат Носов: Любая партия может использовать портал "Госуслуг" для праймериз

15:15 Еще три комитета отчитались о доходах сотрудников

15:04 Минюст предлагает списывать штрафы за нарушение ПДД с банковских карт

14:59 На Соболь пожаловались в СК из-за сбора денег на её предвыборную кампанию

14:59 Годовой доход главы комитета по молодежной политике Заставного составил 2,2 млн рублей

14:47 Доход главы Петродворцового района Попова за 2020 год составил 3,1 млн рублей

14:40 "Потом пишут, поддерживает гей-сообщество Капотни": Единоросс Толстой сетует на просьбы сделать с ним фото

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru