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15:15

Еще три комитета отчитались о доходах сотрудников

фото ЗакС политика Еще три комитета отчитались о доходах сотрудников

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности опубликовал отчет о доходах и имуществе сотрудников за 2021 год. Согласно документу, глава ведомства Денис Беляев отчитался о доходе в 2,7 млн рублей. В общей совместной собственности у него с супругой квартира на 111,8 кв.м, также в пользовании у семьи квартира на 116,3 кв.м. Также у супруги чиновника в пользовании квартира на 225,9 кв.м, а ее доход составил 3,5 млн рублей. В 2019 году доход Беляева составил 1,7 млн рублей, а его жены - 946 тысяч, тогда она владела автомобилем Mercedes-Benz GL500. 

Самый большой доход среди сотрудников комитета задекларировала начальник отдела бюджетного планирования и контроля Татьяна Вороная - 3,7 млн рублей. В ее собственности автомобиль BMW X1, две квартиры на 82 кв.м и 74 кв.м, нежилое помещение 385,9 кв.м, доли в земельных участках общей площадью более 2 тысяч кв.м, два гаража. В отчете за 2019 год ее доход составил 1,7 млн рублей, а список имущества был аналогичным. 

Декларацию опубликовал и комитет по государственному заказу. Глава ведомства Александр Жемякин отчитался о доходе в 3,38 млн рублей. Это больше его заработка за 2019 год - тогда доход руководителя составил 2,9 млн рублей. Он владеет земельным участком в 635 кв.м, домом в 42 кв.м, двумя квартирами в 49,8 и 36,7 кв.м и автомобилем SsangYong Kyron. 

Главный специалист отдела нормирования и ценообразования комитета по госзаказу Марина Анисимова задекларировала самый большой доход среди сотрудников ведомства - 9,8 млн рублей. В документе за 2019 год цифра была на 8,6 млн меньше - 1,3 млн рублей. Тогда она владела квартирой на 61,5 кв.м и автомобилем Saturn Vue, а в новой декларации остался автомобиль, но квартира указана другая - на 104,3 кв.м.

Согласно данным декларации комитета по тарифам, руководитель ведомства Дмитрий Коптин отчитался о доходе в 2,2 млн рублей, это меньше дохода за 2019 год на 1,1 млн рублей. Сейчас чиновник владеет садовым участком на 592 кв.м, домом на 102,2 кв.м, квартирой на 41,5 кв.м, гаражом, машино-местом и автомобилем Subaru Forester. 

Самый большой доход среди сотрудников комитета у начальника управления потребительского рынка Алексея Радько - 29,6 млн рублей, а в 2019 году его доход был 6 млн рублей. Чиновник владеет имущественным паем ГСК, двумя квартирами общей площадью более 300 кв.м, машино-место и Audi Q7. В документе указано, что машино-место он приобрел на деньги отца. В остальном список имущества Редько с 2019 года не изменился. 

София Саттарова


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