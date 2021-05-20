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15:52

Депутат Амосов предложил указывать в Генплане велодорожки

фото ЗакС политика Депутат Амосов предложил указывать в Генплане велодорожки

Депутат Законодательного собрания Михаил Амосов внес в парламент законопроект об изменении документа об указываемых в Генеральном плане Петербурга значениях. Парламентарий предлагает указывать в Генплане в области автомобильных дорог велосипедные дорожки. Это имеет большое социальное значение для города, сказано в пояснительной записке к законопроекту:

"Поскольку с каждым годом все больше жителей Санкт-Петербурга используют для передвижения велосипеды и другие средства индивидуальной мобильности, повышение степени обеспечения города велосипедными дорожками имеет большое социальное значение".

В случае принятия документа его положения должны начать действовать через 10 дней.

Напомним, Амосов уже высказывал идею о включении велодорожек в Генплан в 2019 году. Такое предложение он выдвинул после участия в акции "Веломагистраль" во время своей губернаторской кампании. 


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