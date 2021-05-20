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16:23

Путин пообещал "выбить зубы" всем, кто захочет что-то "откусить" от России

фото ЗакС политика Путин пообещал "выбить зубы" всем, кто захочет что-то "откусить" от России

В ходе заседания оргкомитета "Победа" российский глава Владимир Путин заверил собравшихся, что руководимая им страна всенепременно даст отпор неким врагам - в случае, если они предпримут попытку покуситься на её территории. Трасляцию онлайн-встречи вёл RT.

"Для кого-то Россия слишком велика. Кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь. Только одной стране. Странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат. Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. И залог этому – развитие наших вооруженных сил", - отчитался Путин.

При этом президент не конкретизировал, кто эти "они", что могут попытаться как-то "покусать" Россию.

Добавим, учредитель издания "It’s my city" Дмитрий Колезев у себя в Telegram-канале отметил, что Путин в своей речи ссылался на приписываемую экс-Госсекретарю США Мадлен Олбрайт фразу о том, что якобы нечестно, что лишь одной РФ принадлежат все "сокровища" Сибири. В реальности Олбрайт никогда не произносила подобных слов.

Напомним также, что Путин и ранее угрожал физической расправой всем, кто посмеет нарушить суверенитет страны. Ещё в 1999 году он пообещал "мочить в сортирах" боевиков-сепаратистов.

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