"Нарушение осужденным угла обзора в камере": Голодающему Шестуну продлили срок содержания в ШИЗО

Бывший руководитель подмосковного Серпуховского района Александр Шестун будет вынужден ещё неделю находиться в штрафном изолятора ИК-6 Тверской области, поделилась с "Дождём" его супруга Юлия.

Официальная причина продления санкции - "нарушение осужденным угла обзора в камере" для надзирателей. В администрации колонии сочли, что в ходе осмотра голова Шестуна якобы загораживала вид на камеру через дверной глазок, таким образом, надзиратели не могли оценить обстановку в помещении.

При этом, по словам Юлии Шестун, в ШИЗО имеется видеонаблюдение, поэтому она полагает, что её мужа насильно удерживают в штрафблоке из-за освещения им в СМИ проблем тверской ИК-6.

Напомним, что ранее Шестун сообщал о привилегированном положении "блатных" заключенных в колонии, которые ему угрожают. Рассказывал бывший управленец и о том, что из-за него страдают все остальные сидельцы, так как администрация ИК якобы их "стравливает", отключая горячую воду, ограничивая доступ к телевизору и на кухню, и аргументируя это словами: "Всё это из-за Шестуна".

13 мая бывший чиновник объявил восьмую по счёту голодовку.

Шестун приговорён к 15 годам колонии строгого режима: суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Экс-управленцу вменяли махинации с участками земли в Подмосковье на посту главы района. Сам он считает свое дело сфабрикованным и политизированным.