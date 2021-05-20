СК проводит обыск в компании "Адамант" в рамках дела о ненадлежащем содержании особняка Черкасского

Петербургские следователи пришли с обыском в офис ЗАО "Адамант" в рамках дела о ненадлежащем содержании особняка Черкасского, владельцем которого является миллиардер Борис Берсон, информирует пресс-служба СК по городу.

"В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводится обыск в офисном помещении ЗАО "Адамант", в ходе которого изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия", - пояснили в Следкоме.

Следственные действия ведутся в рамках уголовного дела по статье 243.1 УК РФ (Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия народов РФ), возбуждённого постфактум пожара, охватившего особняк летом 2019 года.

Делом ранее интересовался лично глава СК Александр Бастрыкин, поручивший петербургскому управлению проследить за ходом процесса.

"Здание длительное время не эксплуатируется и не охраняется, отключено от всех коммуникаций, все помещения здания захламлены мусором. В здании в период с 2016 года неоднократно происходили пожары в виде возгорания мусора в связи с проживанием в нём и распитием спиртных напитков лицами без определенного места жительства", - отчитались постфактум проверки в СК по Северной столице.

О ненадлежащем содержании объекта культурного наследия систематически напоминает КГИОП, штрафующий Берсона.

В декабре 2020 года бизнесмену дали два года на восстановление здания.