"Дождь" подал заявление в СК после угроз продюсеру из-за сюжетов о Кавказе

Телеканал "Дождь" подал в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела из-за угроз продюсеру канала Анне Фиминой из-за сюжетов о Кавказе.

Фимина участвовала в создании двух сюжетов о семейных отношениях на Кавказе. Один из них посвящен теме многоженства, другой - об отношениях дочерей и отцов в регионе. Когда она работала над вторым сюжетом, ей на личный номер пришло сообщение в WhatsApp с угрозой, что если она не прекратит "ковыряться в Кавказе", то ее "пришьют". Также угрожавший упомянул правозащитницу Наталью Эстемирову, которую похитили в Грозном и убили в 2009 году.

Редактор телеканала Тихон Дзядко в обращении в СК подчеркнул, что считает эти угрозы связанными с профессиональной деятельностью Фиминой. Он просит следователей возбудить дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование деятельности журналиста, сопряженное с угрозами). Сама Фимина также планирует лично обратиться в СК.