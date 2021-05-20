Комитет по транспорту рассказал о сборе штрафов за нарушение правил парковки с середины лета

Комитет по транспорту с 29 июня начнет заниматься администрированием нарушений правил остановки и стоянки транспорта в Петербурге, заявил глава комитета Кирилл Поляков в ходе пресс-конференции в центре "Интерфакса".

С этой датой чиновники будут следить за нарушениями, предусмотренными ч. 5 ст. 12.16 КоАП, которые связаны с нарушениямм предприсаний дорожных знаков и разметки, запрещающиз остановку или стоянку транспорта. В комитете пообещали, что в целом для горожан почти ничего не изменится.

Постановления об административном правонарушении будут выноситься как в автоматическом, как и в ручном режиме. В первом случае по маршрутам в зоне действия знаков "Остановка/стоянка запрещена" будут курсировать автомобили с автоматической фотофиксацией с интервалом в 15-20 минут. Если они заметят нарушение, то их снимки поступят в государственную информационную систему, и автоматически сформированное постановление отправится на электронную почту нарушителя.

Во втором случае будут курсировать пешие инспекторы, которые при нарушении оформят протокол задержания транспорта и вызовут эвакуатор через диспетчерскую службу. Сотрудник службы эвакуации примет по акту задержанное авто и переместит его на штрафстоянку, закрепленную за районом. Узнать о месте нахождения эвакуированного транспорта можно будет по телефонам ГУП "Центр экономической безопасности": 680-33-32 и 680-33-33.

Чтобы получить разрешение на выдачу автомобиля владельцу, нужно будет обратиться в один из четырех отделов комитета по транспорту.

Центр: 8-я Советская ул., д. 31/27;

Юг: пр. Ветеранов, д. 131;

Восток: Синявинская ул., д. 3;

Север: пр. Просвещения, д. 54.

Получить постановление об административном правонарушении можно юудет по месту рассмотрения дела - 8-я Советская, 31/27 или по почте в личном кабинете на портале "Госуслуг".

Штраф за нарушение правил остановки и стоянки транспорта - 3 тысячи рублей, за эвакуацию автомобиля придется платить еще 3 004 рубля, напомнили в комитете.