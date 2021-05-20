"Поговорим о достижении счастья": Навальный написал первый пост после выхода из голодовки

В Instagram политика Алексея Навального появился первый пост после выхода из голодовки. В тексте Навальный рассуждал о достижении счастья.

Навальный рассказал, что решил по воскресеньям отмечать праздник хлеба. По его словам, когда он прибыл в колонию, то всю неделю не брал хлеб, а в воскресенье утром "брал буханку, намазывал на кусок хлеба масло, если было, заваривал кофе и имел такой божественный праздничный завтрак, какого и на воле никогда не бывает".

По словам Навального, он сам себя "удивил силой воли" тем, что не нарушил ни голодовки, ни "строгого, консервативного выхода из нее". Он рассказал, что уже точно знал, что в воскресенье, 16 мая, он будет пить кофе и есть хлеб с маслом, и хотя план чуть было не сорвался из-за отсутствия кофе, все разрешилось благополучно.

"К счастью, ко мне в камеру "заехал" сосед с банкой растворимого. И вот 16 мая. Обычно в такие моменты чувствуешь легкое разочарование. Реальность немножко скучнее, чем то, что ты долго ждал. Но не в моем случае. Погода отличная. Я открыл окно - и хрен с ним, что там решетка - заварил кофе, намазал маслом кусок белого хлеба. Сел на нары. Откусил и отпил из кружки", - описал картину Навальный.

"Так что рецепт счастья (короткого): выберите то, что очень любите, лишите себя этого на время, а потом верните. Ну только помните, что на людей это не распространяется. Любимых людей любите всегда", - посоветовал политик.

Навальный отбывает срок в колонии после того, как Симоновский суд Москвы в феврале заменил его условный срок на реальный по ходатайству ФСИН. Служба была недовольна тем, что политик не отмечался в службе, пока проходил в Германии реабилитацию после отравления, которое он пережил в августе прошлого года.

В колонии Навальный столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Требуя допустить его лечащих врачей, политик более трех недель держал голодовку. Его врачи публиковали результаты биохимического анализа крови, из которых следовало, что состояние Навального критические, у него развивается почечная недостаточность и в любой момент может отказать сердце. Они призывали своего пациента отказаться от голодовки, и вскоре после этого Навальный объявил о ее прекращении.

Глава ФСИН Александр Калашников заявил, что здоровье Навального "более-менее восстановилось".