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20:55

"Агора": Бывшего оператора ФБК Зеленского отправили в колонию до апелляции на приговор

фото ЗакС политика "Агора": Бывшего оператора ФБК Зеленского отправили в колонию до апелляции на приговор

Бывшего оператора ФБК* Павла Зеленского отправили в колонию 19 мая, до апелляции на приговор по делу о твитах, сообщил глава "Агоры" Павел Чиков в Twitter.

"Бывшего оператора ФБК Павла Зеленского отправили на этап вчера до апелляции на приговор. Она назначена на 1 июня", - написал Чиков, сославшись на адвоката Светлану Байтурину. 

При этом в комментариях рассказали, что Зеленский 19 мая был в СИЗО, вечером написал оттуда письмо, и в ФСИН сообщали, что отправленное 20 мая ему ответное письмо было вручено адресату.

В середине апреля Зеленского приговорили к двум годам колонию, признав его виновным в призывах к экстремизму. Поводом для дела стали его посты в Twitter о самоубийстве главного редактора Koza.Press Ирины Славиной, в которых Зеленский нелестно отозвался о власти, в том числе о президенте.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

 

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