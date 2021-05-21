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9:59

В Томске задержали экс-главу штаба Навального, действующего депутата гордумы Фадееву

фото ЗакС политика В Томске задержали экс-главу штаба Навального, действующего депутата гордумы Фадееву

Томские правоохранители задержали бывшего координатора штаба Алексея Навального Ксению Фадееву, которая также является действующим депутатом локальной городской думы, информирует местный журналист Александр Сакалов.

Он уточнил, что Фадееву задержали рядом с гордумой. Полицейские не назвали причину задержания. Парламентария увезли в Советский РОВД.

Напомним также, что в 2020 году Навальный выпускал расследование про коррупцию в Томске. Последовавшие за ним выборы в гордуму лишили представителей "Единой России" большинства в местном парламенте: они получили всего 10 мандатов из 37. В предыдущем созыве у представителей ЕР было 30 мест. Кроме того, в собрание прошли сотрудники местного штаба Навального: его глава Ксения Фадеева и ее заместитель Андрей Фатеев. 

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