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10:31

В Петергофе после двухлетней реставрации открыли Екатерининский корпус

фото ЗакС политика В Петергофе после двухлетней реставрации открыли Екатерининский корпус

В Нижнем парке Петергофа для посетителей вновь открылся самый крупный из имеющихся дворцов - Екатерининский корпус, известили в пресс-службе музея-заповедника.

В ходе работ на крыльце здания, которое ведёт в Монплезирский сад, специалисты установили исторический цвет фасадов - песочный. В то же время в результате демонтажа капителей реставраторы обнаружили полустёртую надпись "1754".

"Екатерининский корпус стал более доступным для маломобильных посетителей — на входе в музей и между залами появились пандусы. Помимо этого, в каждом зале теперь стоят аннотации, выполненные шрифтом Брайля", - отчиталась о проделанном руководитель экспозиционной службы музея Нино Вахания.

Добавим, что Екатерининский корпус был возведён во времена правления Елизаветы Петровны. Своим названием объект "апеллирует" к императрице Екатерине II, покинувшей корпус перед переворотом против Петра III.

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