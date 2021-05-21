В начале июня в Ленобласти откроются два новых парка

В начале лета на территории Ленинградской области будут открыты два новых парка - оба находятся во Всеволожском районе.

Обе облагороженные зеленые зоны расположены в Дубровском городском поселении, где жители смогут совершать променады по благоустроенным паркам "Невский" и "Надежда".

Кроме того, деревне Большой Двор Бокситогорского района появится универсальная площадка.

"В общей сложности по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2021 году в Ленобласти благоустраивается 77 общественных территорий во всех районах", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленобласти.

Жители региона сами выбирают парки, которые следует благоустроить локальным чиновникам. Вплоть до 30 мая на сайте программы проводится голосование, в ходе которого ленинградцы должны выбрать общественные территории и их дизайн, которые впоследствии облагородят.