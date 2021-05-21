В баре Noir распылили перцовый баллон во время проверки муниципалов Владимирского округа  

Поздно вечером 20 мая неизвестный распылил перцовый баллон в помещении бара Noir на улице Рубинштейна, когда там с проверкой находились глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко, руководитель местной администрации Павел Небензя, другие муниципалы и местные жители. Об этом сообщили несколько локальных Telegram-каналов.

Тихоненко рассказал ЗАКС.Ру подробности инцидента. По его словам, сотрудники бара отказались предоставить лицензию на продажу алкоголя. После этого они вызвали подкрепление, а муниципалы - полицию.

- Пока мы с ними разговаривали, они активно снимали с полок весь алкоголь и убирали в подсобное помещение, - продолжил глава Владимирского округа. - В Noir, как потом оказалось, нет второго выхода. И в попытках нас вытеснить, закрыть заведение и спасти алкоголь там распылили газ. Это сделал кто-то из традиционной группы поддержки барменов. Они со мной даже поздоровались - виделись не в первый раз. Какой-то парень заскочил, распылил баллончик, а все остальные стали пытаться нас оттеснить к выходу. Не толкали, но очень на грани находились, чтобы не применить конкретную физическую силу.

Муниципал рассказал, что баллон прыснули воздух, но "першило в горле потом у всех". Спасти алкоголь, по словам Тихоненко, не удалось. Через некоторые время его изъял прибывший полицейский.

После этого проверяющие посетили бар "Рубинштейн", который находится через дорогу.

- На момент, когда мы туда входили, там уже убирали алкоголь. Предупредили. Мы опять же вызвали полицию, но туда достаточно долго ехали, - рассказал Тихоненко.

Муниципалы и жители некоторое время находились внутри бара, пытаясь контролировать ситуацию. Однако, как сообщил глава муниципалитета, позже, угрожая физической расправой, их оттуда выгнали неизвестные молодые люди спортивного вида.

- Полиция ехала часа полтора, но в конечном итоге приехало человек 5 или 6. Прибыла оперативно-следственная группа, которая описывала алкоголь и его изымала, - добавил Тихоненко.

Напомним, муниципалы и активисты Владимирского округа несколько раз в месяц совершают рейды по барам на улице Рубинштейна, которые, по их информации, торгуют спиртным без лицензии. ЗАКС.Ру подробно рассказывал об одной такой проверке. Тихоненко отметил, что не так давно в интернете появилось объявление о продаже помещения, в котором находится бар Commode, куда также неоднократно приходили сотрудники муниципалитета.

Фото: Telegram/ Владимирский Live