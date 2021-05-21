Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Муниципал

11:18

В баре Noir распылили перцовый баллон во время проверки муниципалов Владимирского округа  

фото ЗакС политика В баре Noir распылили перцовый баллон во время проверки муниципалов Владимирского округа  

Поздно вечером 20 мая неизвестный распылил перцовый баллон в помещении бара Noir на улице Рубинштейна, когда там с проверкой находились глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко, руководитель местной администрации Павел Небензя, другие муниципалы и местные жители. Об этом сообщили несколько локальных Telegram-каналов.

Тихоненко рассказал ЗАКС.Ру подробности инцидента. По его словам, сотрудники бара отказались предоставить лицензию на продажу алкоголя. После этого они вызвали подкрепление, а муниципалы - полицию.

- Пока мы с ними разговаривали, они активно снимали с полок весь алкоголь и убирали в подсобное помещение, - продолжил глава Владимирского округа. - В Noir, как потом оказалось, нет второго выхода. И в попытках нас вытеснить, закрыть заведение и спасти алкоголь там распылили газ. Это сделал кто-то из традиционной группы поддержки барменов. Они со мной даже поздоровались - виделись не в первый раз. Какой-то парень заскочил, распылил баллончик, а все остальные стали пытаться нас оттеснить к выходу. Не толкали, но очень на грани находились, чтобы не применить конкретную физическую силу.

Муниципал рассказал, что баллон прыснули воздух, но "першило в горле потом у всех". Спасти алкоголь, по словам Тихоненко, не удалось. Через некоторые время его изъял прибывший полицейский. 

После этого проверяющие посетили бар "Рубинштейн", который находится через дорогу. 

- На момент, когда мы туда входили, там уже убирали алкоголь. Предупредили. Мы опять же вызвали полицию, но туда достаточно долго ехали, - рассказал Тихоненко.

Муниципалы и жители некоторое время находились внутри бара, пытаясь контролировать ситуацию. Однако, как сообщил глава муниципалитета, позже, угрожая физической расправой, их оттуда выгнали неизвестные молодые люди спортивного вида. 

- Полиция ехала часа полтора, но в конечном итоге приехало человек 5 или 6. Прибыла оперативно-следственная группа, которая описывала алкоголь и его изымала, - добавил Тихоненко.

Напомним, муниципалы и активисты Владимирского округа несколько раз в месяц совершают рейды по барам на улице Рубинштейна, которые, по их информации, торгуют спиртным без лицензии. ЗАКС.Ру подробно рассказывал об одной такой проверке. Тихоненко отметил, что не так давно в интернете появилось объявление о продаже помещения, в котором находится бар Commode, куда также неоднократно приходили сотрудники муниципалитета. 

Фото: Telegram/ Владимирский Live

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:56 В России выявили почти 9 тысяч новых случаев COVID-19, в Петербурге - 819

11:34 В освободившийся от инфекции НАО вновь "завезли" коронавирус

11:30 Шлосберг собрал 200 "экологических" вопросов граждан к чиновникам Псковской области

11:18 Муниципал: В баре Noir распылили перцовый баллон во время проверки муниципалов Владимирского округа  

10:58 В начале июня в Ленобласти откроются два новых парка

10:31 В Петергофе после двухлетней реставрации открыли Екатерининский корпус

9:59 В Томске задержали экс-главу штаба Навального, действующего депутата гордумы Фадееву

9:33 "Мы знаем, что будут провокации": Памфилова - о выборах в сентябре

20 мая, 20:55 "Агора": Бывшего оператора ФБК Зеленского отправили в колонию до апелляции на приговор

20 мая, 20:28 "Поговорим о достижении счастья": Навальный написал первый пост после выхода из голодовки

20 мая, 19:59 Комитет по транспорту рассказал о сборе штрафов за нарушение правил парковки с середины лета

20 мая, 19:23 Сады и скверы Петербурга закрыли из-за грозы с ливнем

20 мая, 18:52 Глава Приморского района Цед отчитался о доходе в 3,1 млн рублей за 2020 год

20 мая, 18:48 "Боятся вакцинации": Петербургские врачи сетуют на отказ горожан прививаться от COVID-19

20 мая, 18:44 "Дождь" подал заявление в СК после угроз продюсеру из-за сюжетов о Кавказе

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru