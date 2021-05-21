Шлосберг собрал 200 "экологических" вопросов граждан к чиновникам Псковской области

Член политсовета "Яблока" Лев Шлосберг выступил посредником между жителями Псковской области и администрацией региона, собрав и передав вопросы двух сотен граждан на экологическую тему чиновникам. Распределенные на две группы, вопросы легли в основу двух депутатских запросов Шлосберга.

Темы утилизации мусора и чистой питьевой воды являются для региона болезненными: в феврале и марте им посвящали парламентские часы в Псковском областном собрании депутатов, где Шлосберг возглавляет фракцию "Яблока".

Сенатор Юрий Федоров называл Псковскую область в числе двух регионов страны, где имеются наибольшие трудности с получением чистой питьевой воды. Что касается мусорных проблем, то строительство экотехнопарка отложили на 2023 год, и из-за этого в настоящее время продолжает пополняться отходами так и не рекультивированный Порховский полигон.