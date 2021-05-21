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11:59

"Завхоз" Кукушкина осталась самой состоятельной сотрудницей аппарата ЗакСа

фото ЗакС политика "Завхоз" Кукушкина осталась самой состоятельной сотрудницей аппарата ЗакСа

Начальник управления материально-технического обеспечения аппарата Законодательного собрания Петербурга Алена Кукушкина сообщила о 5,8 млн рублей дохода за 2020 год. Это больше, чем у других ее коллег, отчеты которых были опубликованы на сайте городского парламента.

За год доход Кукушкиной увеличился более чем на 2,3 млн рублей. Вероятно, это сумма на которую была приобретена недвижимость. В собственности сотрудницы аппарата появилась доля в квартире площадью 143,5 кв. м. Муж "завхоза" ЗакСа впервые задекларировал долю площадью 193,4 "квадрата". Также Кукушкиной по-прежнему принадлежат жилое строение площадью 118,7 кв. м с земельным участком площадью 695 кв. м. Помимо этого в декларации указан находящийся в угоне автомобиль Mitsubishi Pajero. 

Юрисконсульт сектора подготовки и сопровождения контрактов финансово-бухгалтерского управления ЗакСа Ирина Попова сообщила о доходе в 4,5 млн рублей. Год назад она отчиталась о 715 тысячах рублей. В собственности у нее появились садовый дом и земельный участок, приобретенные на собственные деньги. 

За год выросло количество сотрудников, задекларироваших доход выше 3 млн рублей. Если по итогу 2019-го их было шесть, то теперь - девять. 

Помимо Кукушкиной и Поповой это начальник управления государственной службы и кадров Дмитрий Быченков (3,5 млн), начальник финансово-бухгалтерского управления Наталья Минкина (3,2 млн), начальник управления организационного обеспечения Виктория Снигирева (3,2 млн), заместитель начальника управления материально-технического обеспечения Элла Чебаненко (3,2 млн), руководитель аппарата бюджетно-финансового комитета Анна Бойкова (3,2 млн) начальник управления внешних связей Наргис Ахадова (3 млн) и заместитель начальника финансово-бухгалтерского управления Любовь Чернышева (3 млн). 

Напомним, Кукушкина отчиталась о самом высоком доходе среди сотрудников аппарата ЗакСа и по итогу 2019 года. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о декларациях депутатов городского парламента.

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