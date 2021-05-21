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Муниципал

13:20

Перед Земским съездом новгородская полиция попыталась пообщаться с Галяминой

фото ЗакС политика Перед Земским съездом новгородская полиция попыталась пообщаться с Галяминой

Московский политик Юлия Галямина, прибывшая в Великий Новгород для участия в Земском съезде (мероприятии мундепов со всей России), привлекла к себе внимание сотрудников правопорядка.

"Пытались вручить какое-то предостережение — брать отказалась", - написала она в Twitter.

Накануне ее единомышленники пожаловались на то, что противоэпидемические меры в Новгородской области ужесточили за два дня до начала мероприятия: максимально допустимое количество человек на публичных собраниях снизили до тридцати. Организаторы считают, что чиновники и силовики стремятся таким образом сорвать их встречу.

Отметим, что из-за осуждения по статье 212.1 УК Галямина полгода назад лишилась возможности участвовать в думских выборах, а также мандата столичного депутата. Петербург на Земском съезде будут представлять тоже лишенная мандата мундепа Светлана Уткина (ранее представлявшая МО "Финляндский округ"), Алексей Касаткин (МО "Васильевский"), Виталий Боварь (МО "Владимирский округ") и Ирина Майорова (МО "Гражданка").

Форум пройдет 22-23 мая. Его цель - подготовить программу реформирования системы местного самоуправления. Участники добиваются расширения полномочий муниципалов и увеличения муниципальных бюджетов. Координаторы съезда пытались организовать его за счет донатов, но их банковский счет в апреле заблокировали.

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