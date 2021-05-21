Беглову продемонстрировали новый электробус-гармошку

Петербургский градоначальник Александр Беглов побывал на транспортном фестивале SpbTransportFest и ознакомился с представленными на нём инновационными разработками, оповестили в пресс-службе Смольного.

На выставке представили как отечественные, так и зарубежные новинки. Губернатор особо отметил современную технику, особенно - автобусы на альтернативных источниках энергии.

На фестивале прошла также презентация нового петербургского электроавтобуса-гармошки. Запас энергии транспортного средства, отметили его создатели, позволит машине работать на линии целый день.

"Приятно, что современную технику делают на газомоторном топливе - очень важно, чтобы наш город был экологически чистым", - подчеркнул Беглов.

Всего на выставке продемонстрировано более 20 современных образцов транспорта.

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