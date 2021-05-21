После крупного разлива горючего в НАО и Коми очистили 70% почвы

После очередного крупного разлива нефтепродуктов в арктической зоне, имевшего место в мае на территории республики Коми и Ненецкого автономного округа, специалисты сумели обезвредить 70% почвы на загрязненном участке. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Лукойл-Коми".

"Также завершаются работы по сбору нефтепродуктов с водной поверхности в рамках комплекса мероприятий по устранению последствий разгерметизации трубопровода между мультифазной насосной станцией Ошского месторождения и дожимной насосной станцией № 5 Харьягинского месторождения", - гласит сообщение.

Землю в ближайшее время начнут рекультивировать. В свою очередь, в ликвидации последствий загрязнения воды участвуют более ста сотрудников и более тридцати единиц техники. Для этой цели, помимо семи имевшихся, установили пять дополнительных рубежей реагирования.

Утечка горючего, около ста тонн которого попало в окружающую среду, привела к загрязнению 1,3 га земли. СК по факту разлива топлива возбудил уголовное дело.