Представители "Яблока" возложили цветы к памятнику Сахарова в день его столетия

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский вместе с однопартийцами 21 мая возложил цветы к памятнику академика Андрея Сахарова на одноименной площади, в день столетия со дня рождения советского ученого.

— Сегодня просто нет нравственных авторитетов такого уровня. Сахаров — это пример того, как можно быть сильнее огромной, жесткой полицейской государственной машины только при помощи моральной правоты, — рассказал Вишневский.

Он добавил, что нынешняя власть, отдавая ритуальные почести, старается меньше вспоминать, за что боролся Сахаров.

Ранее, власти Москвы отказались согласовывать фотовыставку к юбилею Сахарова. Вместо нее на Чистопрудном бульваре открыли экспозицию "Казахстан - сердце Евразии". Сейчас выставка к столетию ученого проходит в московском офисе "Яблока".

Андрей Сахаров - советский физик-теоретик, один из создателей водородной бомбы. С 50-х годов активно выступал против испытаний ядерного оружия. Лауреат Нобелевской премии мира в 1975 году. В 1980 году был лишён всех государственных наград и сослан в Горький за критику ввода советских войск в Афганистан.

Константин Леньков

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