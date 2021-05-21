18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

13:49

Представители "Яблока" возложили цветы к памятнику Сахарова в день его столетия

фото ЗакС политика Представители "Яблока" возложили цветы к памятнику Сахарова в день его столетия

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский вместе с однопартийцами 21 мая возложил цветы к памятнику академика Андрея Сахарова на одноименной площади, в день столетия со дня рождения советского ученого. 

— Сегодня просто нет нравственных авторитетов такого уровня. Сахаров — это пример того, как можно быть сильнее огромной, жесткой полицейской государственной машины только при помощи моральной правоты, — рассказал Вишневский.

Он добавил, что нынешняя власть, отдавая ритуальные почести, старается меньше вспоминать, за что боролся Сахаров. 

Ранее, власти Москвы отказались согласовывать фотовыставку к юбилею Сахарова. Вместо нее на Чистопрудном бульваре открыли экспозицию "Казахстан - сердце Евразии". Сейчас выставка к столетию ученого проходит в московском офисе "Яблока". 

IMG_3863.JPG (372 KB)

Андрей Сахаров - советский физик-теоретик, один из создателей водородной бомбы. С 50-х годов активно выступал против испытаний ядерного оружия. Лауреат Нобелевской премии мира в 1975 году. В 1980 году был лишён всех государственных наград и сослан в Горький за критику ввода советских войск в Афганистан. 

Константин Леньков


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:06 Жена главы Центрального района Мейксина заработала за 2020 год 15,7 млн рублей

15:55 Муниципал: Петербургский мундеп подготовил обращение к участникам Земского съезда в Новгороде

15:54 Годовой доход главы Кировского района Иванова составил 2,8 млн рублей

15:41 Профсоюз "Учитель" обратился к Медведеву после жалоб на принуждения к участию в праймериз ЕР

15:40 В ГД ужесточили законопроект, запрещающий избираться причастным к экстремистам

15:18 Верховный суд признал экстремистским одно из неонацистских движений

14:58 "Не видит солнечного света": Адвокат известил об ухудшении здоровья отца Ивана Жданова в СИЗО

14:57 В Смольном пообещали прокомментировать усы Беглова только после официального запроса

14:43 За последнее десятилетие в ЕСПЧ стало поступать втрое меньше жалоб против РФ

14:43 Петербургские депутаты провели заседание в офисе "Почты России"

14:38 Больницу им. Семашко вновь перепрофилировали под приём COVID-больных

14:24 У затопленной дороги в Московском районе активисты сделали "курортную зону"

14:02 Беглов сбрил усы

13:59 Жителя Крыма приговорили к 11 годам колонии по делу о госизмене

13:56 После крупного разлива горючего в НАО и Коми очистили 70% почвы

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru