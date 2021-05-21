За последнее десятилетие в ЕСПЧ стало поступать втрое меньше жалоб против РФ

За последние десять дет в Европейский суд по правам человек (ЕСПЧ) трехкратно снизилось число жалоб на действия Российской Федерации, пишет "Интерфакс" со ссылкой на замминистра юстиции Михаила Гальперина. Ежегодный показатель уменьшился с 40000 до 13500. Кроме того, из поступающих исков все большее их количество бракуется как неприемлемые. На сегодняшний день РФ находится в третьем десятке стран-членов Совета Европы по числу жалоб в Страсбургский суд.

"Дел против России в ЕСПЧ могло быть существенно меньше, потому что на каком-то этапе подготовка больших пакетов обращений по типовым проблемам успела стать элементом либо адвокатского бизнеса, либо большой политики. Во-вторых, с другой стороны, дел против РФ в ЕСПЧ могло быть и существенно больше, потому что, к сожалению, и это надо признать, по-прежнему велико латентное нарушение прав человека в нашей стране", - признал Гальперин, выступая на петербургском международном юридическом форуме.

При этом чиновник посетовал на участившуюся практику применения фейковых доказательств, в последнее время, по его оценке, поставленную буквально "на поток". Таким образом, считает россиянин, ЕСПЧ нередко отступает от своих же собственных стандартов.