В Смольном пообещали прокомментировать усы Беглова только после официального запроса

Пресс-секретарь губернатора Петербурга Александра Беглова Инна Карпушина попросила издание MR7 оформить в виде официального запроса вопрос "Почему глава города сбрил усы?" Давать оперативный комментарий на эту тему она отказалась.

Редакция направила в Смольный официальную бумагу с вопросами "Что сподвигло губернатора Петербурга пойти на столь радикальное изменение имиджа?" и "Не является ли Александр Дмитриевич суеверным человеком и не боится ли он, что его решение сбрить усы может негативно сказаться на игре национальных сборных по хоккею и футболу?"

Напомним, 21 мая петербургский губернатор появился без усов на церемонии награждения предпринимателей, помогавшим горожанам в период пандемии. Ранее Беглов сбривал усы только во время работы полпредом.

Фото: gov.spb.ru

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