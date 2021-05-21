Верховный суд признал экстремистским одно из неонацистских движений

Верховный суд РФ объявил экстремистским исповедующее неонацистскую идеологию движение NS-WP, удовлетворив тем самым иск Генпрокуратуры, сообщает "Интерфакс".

За членами этой организации числятся доказанные тяжелые преступления. В частности, в 2009-2010 годах девять из них убили африканца и разместили видеозапись в свободном доступе в интернете. Несколько других убийств, совершенных их руками и доказанных, коснулись бездомных.

Кроме того, участники NS-WP за годы своей активной деятельности не раз портили чужое имущество, в том числе демонстративно. Наконец, совершенный ими взрыв на автобусной остановке российское правосудие признало террористическим актом.