В ГД ужесточили законопроект, запрещающий избираться причастным к экстремистам

Резонансный законопроект, закрывающий дорогу в Госдуму лицам, причастным к экстремистским организациям, пополнился поправками, которые внесли ко второму чтению депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. На текст поправок ссылается ТАСС.

Поправки предполагают, что избираться не могут не только люди, сотрудничавшие с экстремистскими организациями, но и просто граждане, замеченные в публичной поддержке ("в том числе, в интернете") движений, которые объявлены таковыми. Под поддержкой законотворцы понимают "высказывания, предоставление денежных средств, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь".

Более того, речь идет уже не только о федеральном парламенте и праве баллотироваться в него, а обо всех выборных должностях в стране. Наиболее скандальная часть инициативы, противоречащая Конституции, по словам Клишаса, была пересмотрена: поправки "исключат ситуацию, когда лицо помогало экстремистской организации до ее признания таковой". Таким образом, в его новом виде и в случае принятия закон все-таки не будет иметь обратной силы.

Отметим, сейчас прокуратура Москвы добивается признания экстремистскими организацями ФБК*, ФЗПГ** и штабов Навального***, члены которых заявляли о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы и региональных парламентов.