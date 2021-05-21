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Муниципал

15:55

Петербургский мундеп подготовил обращение к участникам Земского съезда в Новгороде

фото ЗакС политика Петербургский мундеп подготовил обращение к участникам Земского съезда в Новгороде

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов, которому предстоит представлять Петербург на Земском съезде в ближайший уик-энд в Великом Новгороде, опубликовал у себя в Facebook обращение ко всем его делегатам и участникам. В тексте он перечисляет документы и письменные заявления, которые будут рассматриваться на форуме и которые имеют названия: "Концепция развития местного самоуправления в Российской Федерации", "Качество политического представительства в современной России", "О недопустимости лишения мандатов народных избранников без непосредственного участия избирателей", "По реформе межбюджетных отношений".

"Главная цель идей, заложенных в этих документах сделать так, чтобы каждый гражданин России мог чувствовать себя хозяином в своей стране. Мог ощутить свою сопричастность к решениям и делам общества. Мог быть уверен в том, что его мнение имеет значение. Роль местного самоуправления несмотря на кажущийся откат будет только расти. Нет другой системы, которая была бы настолько близка каждому члену общества. От эффективности нашей работы непосредственно зависит отношение людей к власти и государству", - пишет Сафонов.

По мнению муниципала, сам факт проведения съезда, не имеющего аналогов в новейшей истории РФ, уже можно считать первым шагом к реформе местного самоуправления.

Отметим, что организаторы мероприятия, призванного выработать и утвердить принципы новой реформы МСУ и повысить статус и полномочия последнего, опасаются, что власть сорвет их встречу. На это им указывает внезапное ужесточение правил проведения публичных мероприятий в регионе, принятое администрацией за два дня до съезда, а также интерес правоохранителей к стягивающимся в Новгород активистам и политикам.

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