Годовой доход главы Кировского района Иванова составил 2,8 млн рублей

Администрация Кировского района Петербурга 21 мая опубликовала данные о доходах сотрудников. Глава района и Сергей Иванов за 2020 год заработал столько же, сколько и в 2019 году - 2,8 млн рублей. Иванову по-прежнему принадлежит доля в квартире площадью 42 кв. м и два транспортных средства: автомобиль Volvo XC70 и моторная лодка "Лидер 360". Декларация супруги тоже осталась без изменений. Ее годовой доход составил 1,8 млн рублей.

Самым "богатым" замом оказался Вадим Изотов с годовым доходом 2,5 млн рублей. Ему принадлежит три квартиры (81, 62 и 55 кв. м) и гараж. Автомобилей у Изотова два: Volvo XC90 и Volkswagen Golf Plus.

Заместитель главы района Андрей Антонец отчитался о доходе в 2,1 млн рублей. Его заработок по сравнению с 2019 годом сократился на 284 тысячи рублей. Из недвижимости у замглавы земельный участок площадью 661 кв. м, дачный дом площадью 89 кв. м, и три квартиры, которыми он владеет совместно с женой.

У первого заместителя главы администрации Натальи Борейко годовой доход тоже сократился с 1,3 млн рублей до 975 тысяч рублей. Из собственности у Борейко только автомобиль Ssang Yong Actyon.

Другой заместитель главы Владимир Захаров за отчетный год заработал 1,8 млн рублей. Захаров указал в декларации три земельных участка общей площадью 5404 кв. м и квартиру площадью 37 кв. м. Автомобиль у заместителя главы районной администрации отечественный - ВАЗ 2106.

Стелла Ларченко, еще один зам Иванова, заработала 1,9 млн рублей. В распоряжении Ларченко находится три объекта недвижимости: земельный участок (892 кв. м), жилой дом (84 кв. м) и квартира (37 кв. м). Еще в декларации она указала автомобиль Volkswagen Tiguan.

Начальник отдела строительства и землепользования Наталья Груздева, которая в 2019 году занимала должность первого заместителя главы администрации, сообщила о доходе в 2,4 млн рублей, что на 300 тысяч больше, чем в предыдущей декларации. Ей принадлежит участок под ИЖС площадью 2000 кв. м и доля в квартире площадью 32 кв. м.

Константин Леньков / фото: gov.spb.ru

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