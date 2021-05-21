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15:54

Годовой доход главы Кировского района Иванова составил 2,8 млн рублей

фото ЗакС политика Годовой доход главы Кировского района Иванова составил 2,8 млн рублей

Администрация Кировского района Петербурга 21 мая опубликовала данные о доходах сотрудников. Глава района и Сергей Иванов за 2020 год заработал столько же, сколько и в 2019 году - 2,8 млн рублей. Иванову по-прежнему принадлежит доля в квартире площадью 42 кв. м и два транспортных средства: автомобиль Volvo XC70 и моторная лодка "Лидер 360". Декларация супруги тоже осталась без изменений. Ее годовой доход составил 1,8 млн рублей. 

Самым "богатым" замом оказался Вадим Изотов с годовым доходом 2,5 млн рублей. Ему принадлежит три квартиры (81, 62 и 55 кв. м) и гараж. Автомобилей у Изотова два:  Volvo XC90 и Volkswagen Golf Plus. 

Заместитель главы района Андрей Антонец отчитался о доходе в 2,1 млн рублей. Его заработок по сравнению с 2019 годом сократился на 284 тысячи рублей. Из недвижимости у замглавы земельный участок площадью 661 кв. м, дачный дом площадью 89 кв. м, и три квартиры, которыми он владеет совместно с женой.

У первого заместителя главы администрации Натальи Борейко годовой доход тоже сократился с 1,3 млн рублей до 975 тысяч рублей. Из собственности у Борейко только автомобиль Ssang Yong Actyon. 

Другой заместитель главы Владимир Захаров за отчетный год заработал 1,8 млн рублей. Захаров указал в декларации три земельных участка общей площадью 5404 кв. м и квартиру площадью 37 кв. м. Автомобиль у заместителя главы районной администрации отечественный - ВАЗ 2106. 

Стелла Ларченко, еще один зам Иванова, заработала 1,9 млн рублей. В распоряжении Ларченко находится три объекта недвижимости: земельный участок (892 кв. м), жилой дом (84 кв. м) и квартира (37 кв. м). Еще в декларации она указала автомобиль Volkswagen Tiguan. 

Начальник отдела строительства и землепользования Наталья Груздева, которая в 2019 году занимала должность первого заместителя главы администрации, сообщила о доходе в 2,4 млн рублей, что на 300 тысяч больше, чем в предыдущей декларации. Ей принадлежит участок под ИЖС площадью 2000 кв. м и доля в квартире площадью 32 кв. м.  

Константин Леньков / фото: gov.spb.ru


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