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16:06

Жена главы Центрального района Мейксина заработала за 2020 год 15,7 млн рублей

фото ЗакС политика Жена главы Центрального района Мейксина заработала за 2020 год 15,7 млн рублей

Администрация Центрального района Петербурга 20 мая опубликовала сведения о доходах своих сотрудниках за 2020 год. Глава администрации Максим Мейксин заработал 2,7 млн рублей. С 2019 года его доход не увеличился. Из недвижимости у него два земельных участка общей площадью 3269 кв. м, квартиры на 39 и 90 кв. м, а также гараж и машино-место. Еще в декларации указано нежилое здание площадью 1109 кв. м.

Перечень недвижимости его жены в два раза больше. Ей принадлежит шесть земельных участков суммарной площадью 141 тысяча кв. м, жилой дом 228 кв. м, две квартиры 78 и 39 кв. м, машино-место и и три нежилых помещения общей площадью 934 кв. м. Доход супруги так же солиднее - 15,7 млн рублей, но это на 1,3 млн меньше, чем в 2019 году. 

Заместитель главы администрации Дмитрий Бурдов отчитался о доходе в размере 2,3 млн рублей. Из декларации 2020 года пропала жена Бурдова, зато в собственности заместителя появился автомобиль Infiniti QX60, который раньше был записан на супругу. Недвижимость Бурдов тоже поменял, вместо доли в квартире, которая была поделена на членов семьи, Бурдов указал квартиру площадью 32 кв. м. 

Заместитель главы Центрального района Елена Федорова за 2020 год заработала немного меньше - 2,1 млн рублей, как и в 2019 году. Собственность Федоровой тоже осталась прежней: квартира площадью 70 кв. м и автомобиль КИА JD (Cee’d). 

Михаил Долгополый, заместитель Мейксина сократил годовой доход на 300 тысяч рублей и задекларировал сумму 1,7 млн рублей. У него в собственности квартира площадью 35 кв. м и мотоцикл мотоцикл Honda VTX1800N1 SC46E, который он указывал в декларации 2019 года. 

Замглавы Елена Парфенова за отчиталась о доходе в 1,8 млн рублей. Ей принадлежит две квартиры (66 и 75 кв. м), гараж и автомобиль Opel Mokka. Ее муж задекларировал земельный участок площадью 1420 кв. м, два жилых дома (51 и 27 кв. м) и квартиру площадью 51 кв. м. 

Константин Леньков


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