Жена главы Центрального района Мейксина заработала за 2020 год 15,7 млн рублей

Администрация Центрального района Петербурга 20 мая опубликовала сведения о доходах своих сотрудниках за 2020 год. Глава администрации Максим Мейксин заработал 2,7 млн рублей. С 2019 года его доход не увеличился. Из недвижимости у него два земельных участка общей площадью 3269 кв. м, квартиры на 39 и 90 кв. м, а также гараж и машино-место. Еще в декларации указано нежилое здание площадью 1109 кв. м.

Перечень недвижимости его жены в два раза больше. Ей принадлежит шесть земельных участков суммарной площадью 141 тысяча кв. м, жилой дом 228 кв. м, две квартиры 78 и 39 кв. м, машино-место и и три нежилых помещения общей площадью 934 кв. м. Доход супруги так же солиднее - 15,7 млн рублей, но это на 1,3 млн меньше, чем в 2019 году.

Заместитель главы администрации Дмитрий Бурдов отчитался о доходе в размере 2,3 млн рублей. Из декларации 2020 года пропала жена Бурдова, зато в собственности заместителя появился автомобиль Infiniti QX60, который раньше был записан на супругу. Недвижимость Бурдов тоже поменял, вместо доли в квартире, которая была поделена на членов семьи, Бурдов указал квартиру площадью 32 кв. м.

Заместитель главы Центрального района Елена Федорова за 2020 год заработала немного меньше - 2,1 млн рублей, как и в 2019 году. Собственность Федоровой тоже осталась прежней: квартира площадью 70 кв. м и автомобиль КИА JD (Cee’d).

Михаил Долгополый, заместитель Мейксина сократил годовой доход на 300 тысяч рублей и задекларировал сумму 1,7 млн рублей. У него в собственности квартира площадью 35 кв. м и мотоцикл мотоцикл Honda VTX1800N1 SC46E, который он указывал в декларации 2019 года.

Замглавы Елена Парфенова за отчиталась о доходе в 1,8 млн рублей. Ей принадлежит две квартиры (66 и 75 кв. м), гараж и автомобиль Opel Mokka. Ее муж задекларировал земельный участок площадью 1420 кв. м, два жилых дома (51 и 27 кв. м) и квартиру площадью 51 кв. м.

Константин Леньков

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.