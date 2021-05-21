ГАТИ согласовала размещение граффити под мостом Бетанкура

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга санкционировала установку специальной конструкции под размещений граффити под мостом Бетанкура, известили в пресс-службе ГАТИ.

По утверждённому ведомством проекту под переправой появится первая в городе официальная площадка, отданная под творчество уличных художников: на неё можно будет наносить рисунки без согласования с комитетом по градостроительству и архитектуре.

Кроме того, в общественном пространстве появится велопарковка, дополнительные рампы для трюков, а также трибуны и ограждения.

Благоустройство территории следует провести в срок с 24 мая по 5 октября.

Прошлым летом главы КГА и КГИОП провели общественную дискуссию о правовых границах для граффитистов и путях решения этой проблемы, поскольку коммунальщики часто закрашивают уличные произведения искусства, и это приводит к недопониманию. В нынешнем году громких скандалов такого рода было уже как минимум два: это изображение Алексея Навального на нежилом строении в Петроградском районе и портрет Даниила Хармса на доме, в котором жил писатель, в Центральном.