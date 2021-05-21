Экс-главу томского штаба Навального оштрафовали на 300 тысяч рублей за апрельский митинг

Советский райсуд Томска решил оштрафовать на 300 тысяч рублей бывшую главу местного штаба Навального Ксению Фадееву за организацию апрельского протеста: о санкции она сама рассказала у себя на странице в Instagram.

"Из доказательств - мой договор с типографией на печать листовок о кампании в защиту Навального. Листовки я и правда заказывала, 7 апреля, вот только тогда ни места, ни даты акции еще не было, все что написано на листовках - „Свободу Навальному" и адрес сайта. Дату и время митинга организаторы объявили только 18 апреля", - написала Фадеева.

Девушку задержали ранее сегодня возле здания томской гордумы - сама она является депутатом нынешнего созыва.

Напомним, что столичная прокуратура добивается признания сети штабов Навального экстремистскими организациями.

*"Общественное движение "Штабы Навального" включено в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга