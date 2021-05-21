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Муниципал

17:07

"Запорожцы", особняки, велосипед: Что задекларировали петербургские муниципалы

фото ЗакС политика "Запорожцы", особняки, велосипед: Что задекларировали петербургские муниципалы

Муниципальные депутаты Петербурга опубликовали сведения о своих доходах за 2020 год. Не все, конечно, но большинство с этой задачей справились. Самый состоятельный мундеп отчитался о заработанном полумиллиарде, но нашлись и те, кто в графе "доход" поставили прочерк. ЗАКС.Ру изучил контрасты в декларациях муниципалов.

Ненайденные материалы

Депутаты муниципальных советов обязаны предоставить в Смольный декларации о своих доходах за прошедший год не позднее 1 апреля. Главам и сотрудникам местных администраций дается на это еще один месяц. Обычно в течение апреля сведения о доходах уже появляются на сайтах муниципалитетов. В этом году отдельные округа выложили их только во второй половине мая. На страницах двух МО к 21 мая ЗАКС.Ру не удалось найти отчеты ни в разделах "противодействие коррупции", ни в лентах новостей. 

Представители "Ржевки" во время телефонных разговоров заявили, что сведения точно опубликованы, но уточнять, где именно, не стали. 

"Смотрите. Не знаю, там должно быть", - сказала представительница муниципалитета и положила трубку.

Глава "Красненькой речки" Александра Абраменко сообщил ЗАКС.Ру, что декларации о доходах депутатов в этом году разместили не на сайте, а в муниципальной газете, с которой можно ознакомиться в районной библиотеке. Федеральный закон об организации местного самоуправления оставляет право публиковать подобные отчеты в СМИ. Отметим, что данные о доходах служащих местной администрации на сайте "Красненькой речки" все же появились.

В опубликованных декларациях остальных 109 муниципалитетов не удалось найти сведения о шести действующих депутатах. По понятным причинам не отчитался мундеп поселка Комарово Игорь Шокин, которого в сентябре арестовали по обвинению в убийстве жены. Не представлены сведения о доходах звезды проекта "Фабрика звезд" Юлии Михальчик, которая с сентября 2019 года числится депутатом МО "Сергиевское".  В сводной таблице по МО "Морской", где у единороссов и их оппонентов по пять мандатов, нет информации по оппозиционному депутату Денису Васильеву. Он рассказал ЗАКС.Ру, что в последних числах марта отправлял свою декларацию в комитет территориального развития заказным письмом "Почты России". Через месяц с лишним письмо вернулось обратно. Теперь муниципал намерен отвезти сведения лично. Кроме того, не удалось найти данные о доходах единороссов Александра Шабнова из города Пушкин, Александра Волкова из МО "Автово" и Татьяны Егоровой из МО "Ульянка"

Самые богатые

Тройка лидеров по указанным в декларациях доходам за год полностью обновилась. И на сей раз не весь пьедестал достался представителям "Единой России". Третье место занял самовыдвиженец из поселка Шушары Алексей Махров. Он отчитался о доходе в 60,7 млн рублей. Второй - самовыдвиженец Антон Мещеров из МО "Волковское" со 101,9 млн рублей. 

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Абсолютным лидером стал заместитель секретаря партии "Единая Россия" в Адмиралтейском районе Вадим Пономарев, заседающий в МО "Сенной округ". Его годовой доход составил 515,5 млн рублей. Пономарев - генеральный директор ООО "Коммерческий центр "Питер", учрежденного в 1992 году Николаем Пономаревым. Центр занимался реконструкцией корпусов Апраксиного Двора, Сенного и Троицкого рынков, в его управлении находятся торгово-развлекательные центры "Сенная" и "Питер". Вадим Николаевич Пономарев начал работать в руководящих структурах КЦ "Питер" еще в 1999 году, в 19 лет. Позднее были перерывы на службу в армию и работу в госорганах. В ближайшее время муниципал будет участвовать в праймериз единороссов. Он планирует выдвигаться в ЗакС по округу № 1. В своих видеороликах на сайте предварительного голосования он называет "Единую Россию" единственной патриотической силой, способной удержать страну в числе мировых лидеров и рассказывает, что в конце 90-х люди большинство россиян находились на грани выживания.

Из глав муниципалитетов больше всех задекларировал единоросс Олег Семенов из МО "Юго-Запад" - 15,1 млн рублей. Это почти в 10 раз меньше, чем по итогам 2019 года. Тогда он отчитался о 149,9 млн рублей. До прихода в муниципальную политику Семенов работал брэнд-директором ООО "Бизнес-клуб "Юнона". Его называют одним из основателей рынка "Юнона".

Те, кто считают главой МО "Остров Декабристов" Владимира Барканова, самым состоятельным муниципальным руководителем могут считать его. Экс-сенатор Барканов задекларировал доход в 52,3 млн рублей. В "Острове Декабристов", напомним, часть депутатов отказывается признавать главенство единоросса Ольги Погосян. Однако она сохраняет контроль за муниципалитетом. В сводной таблице со сведениями о доходах на сайте муниципалитета главой указана Погосян.

Вообще, в среднем муниципальный руководитель зарабатывает за год 1-1,5 млн рублей. О доходе менее 900 тысяч рублей отчитались только двое глав. Оксана Хлебникова из МО "Ульянка" задекларировала 877 тысяч рублей, а Николай Паялин из МО "Большая Охта" - 250,6 тысяч рублей.

Прочерк или сумму менее 100 рублей в этом году указали не менее шести депутатов. Среди них есть и оппозиционеры, и представитель "Единой России". Поселок Тярлево - единственный муниципалитет Петербурга, где у всех мундепов за исключением главы доход не превышает 1 млн рублей. Руководитель поселка Геннадий Беккеров отчитался о 1,5 млн.

Квартиры, особняки, зарубежная недвижимость

Самую большую квартиру из всех петербургских муниципалов задекларировал депутат-единоросс МО "Академическое" Филипп Васильев. Ее площадь 293,6 кв. м. Год назад она была в пользовании у муниципала, теперь - в собственности. Также ему принадлежит квартира площадью 70,1 кв. м. 

Наиболее вместительный индивидуальный дом - у представителя ЛДПР в МО "Сампсониевский" Василия Костюшова (722 кв. м). Год назад Барканов из "Острова Декабристов" задекларировал дом площадью 767 кв. м, но теперь этой недвижимости у него в собственности нет. 

Самые скромные жилищные условия у одного из муниципалов Курортного района: задекларирована комната площадью 10,1 кв.м, в которой вместе с депутатов живут двое детей. 

Больше всего земельных наделов у единоросса Дмитрия Ильковского из округа "Петровский". Возглавляющий крестьянско-фермерское хозяйство депутат отчитался о владении 150 участками общей площадью почти 300 тысяч квадратных метров. У главы МО "Большая охта" Паялина участков всего 10, но их площадь превышает 650 тысяч квадратных метров.  May_1.jpg (15 KB)

Есть в декларациях и иностранная недвижимость. Самые популярные страны - Эстония и Болгария. Наличие "угла" в каждой из них задекларировали по три депутата. По два депутата сообщили, что владеют или пользуются "метрами" в Финляндии, Испании и Беларуси. Также упоминалась собственность в Украине, Франции, Таиланде.

Иностранная недвижимость встречается в декларациях у как минимум девяти единороссов (из них трое сообщили о жилье в Беларуси или Украине), троих самовыдвиженцев, одной представительницы "Яблока" и одного справедливоросса. 

Необычное имущество

"Яблочник" из МО "Народный" Дмитрий Горохов продолжает скрупулезно отчитываться о транспортных средствах своего несовершеннолетнего ребенка. В декларации за 2019 год он указал игрушечный паровозик. Теперь, несмотря на кризис и лишения, "имущества" у наследника депутата оказалось еще больше. По итогу 2020 года рядом с паровозиком был задекларирован велосипед с приставными колесиками.

May_2.jpg (16 KB)Сотрудники Военно-медицинской академии имени Кирова Татьяна Шакун и Андрей Чубуков, заседающие в совете МО "Сосновское", указали в своем пользовании штаб этой академии.

Можно встретить в декларациях и элементы средств производства: кафе, склады, торговые павильоны, бетонную площадку, транспортный цех, асфальтоукладчики и тракторы. Депутат-самовыдвиженец из поселка Александровская Андрей Огинов отчитался о владении двумя грузовиками с 14 автоприцепами. Год назад прицепов у него было 15. 

Среди личных автомобилей, по-прежнему, можно встретить и "Запорожцы" и BMW. Некоторые муниципалы в 2020 году свой автопарк обновили. Например, сын депутата Госдумы Владимира Катенева и мундеп "Озера Долгого" Александр Катенев пересел на новый Mercedes. Их у него, по-прежнему, три. А вот новых Bentley ни у кого не появилось. Год назад единственный на весь муниципальный Петербург автомобиль этой марки был задекларирован в "Красненькой речке". Что с этой машиной сейчас, знают только посетители местной библиотеки. 

Сергей Еремеев

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Упоминаемые персоны
Абраменко Александр Олегович 
Барканов Владимир Васильевич
Бекеров Геннадий Александрович 
Васильев Денис Владимирович 
Васильев Филипп Алексеевич
Волков Александр Владимирович
Горохов Дмитрий Андреевич 
Егорова Татьяна Николаевна 
Ильковский Дмитрий Константинович 
Катенев Александр Владимирович 
Махров Алексей Сергеевич 
Мещеров Антон Александрович
Огинов Андрей Константинович
Паялин Николай Львович
Погосян Ольга Сергеевна 
Пономарев Вадим Николаевич 
Семенов Олег Александрович 
Хлебникова Оксана Николаевна 
Чубуков Андрей Алексеевич 
Шабнов Александр Михайлович 
Шакун Татьяна Николаевна 
Шокин Игорь Константинович
 
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
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 Абраменко Александр Олегович 
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 Барканов Владимир Васильевич
0
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 Бекеров Геннадий Александрович 
0
0
 Васильев Денис Владимирович 
0
0
 Васильев Денис Владимирович 
0
0
 Васильев Филипп Алексеевич
0
0
 Волков Александр Владимирович
0
0
 Горохов Дмитрий Андреевич 
0
0
 Егорова Татьяна Николаевна 
0
0
 Ильковский Дмитрий Константинович 
0
0
 Катенев Александр Владимирович 
0
0
 Махров Алексей Сергеевич 
0
0
 Мещеров Антон Александрович
0
0
 Огинов Андрей Константинович
0
0
 Паялин Николай Львович
0
0
 Пономарев Вадим Николаевич 
0
0
 Семенов Олег Александрович 
0
0
 Хлебникова Оксана Николаевна 
0
0
 Чубуков Андрей Алексеевич 
0
0
 Шабнов Александр Михайлович 
0
0
 Шакун Татьяна Николаевна 
0
0
 Шокин Игорь Константинович

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