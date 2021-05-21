"Запорожцы", особняки, велосипед: Что задекларировали петербургские муниципалы

Муниципальные депутаты Петербурга опубликовали сведения о своих доходах за 2020 год. Не все, конечно, но большинство с этой задачей справились. Самый состоятельный мундеп отчитался о заработанном полумиллиарде, но нашлись и те, кто в графе "доход" поставили прочерк. ЗАКС.Ру изучил контрасты в декларациях муниципалов.

Ненайденные материалы

Депутаты муниципальных советов обязаны предоставить в Смольный декларации о своих доходах за прошедший год не позднее 1 апреля. Главам и сотрудникам местных администраций дается на это еще один месяц. Обычно в течение апреля сведения о доходах уже появляются на сайтах муниципалитетов. В этом году отдельные округа выложили их только во второй половине мая. На страницах двух МО к 21 мая ЗАКС.Ру не удалось найти отчеты ни в разделах "противодействие коррупции", ни в лентах новостей.

Представители "Ржевки" во время телефонных разговоров заявили, что сведения точно опубликованы, но уточнять, где именно, не стали.

"Смотрите. Не знаю, там должно быть", - сказала представительница муниципалитета и положила трубку.

Глава "Красненькой речки" Александра Абраменко сообщил ЗАКС.Ру, что декларации о доходах депутатов в этом году разместили не на сайте, а в муниципальной газете, с которой можно ознакомиться в районной библиотеке. Федеральный закон об организации местного самоуправления оставляет право публиковать подобные отчеты в СМИ. Отметим, что данные о доходах служащих местной администрации на сайте "Красненькой речки" все же появились.

В опубликованных декларациях остальных 109 муниципалитетов не удалось найти сведения о шести действующих депутатах. По понятным причинам не отчитался мундеп поселка Комарово Игорь Шокин, которого в сентябре арестовали по обвинению в убийстве жены. Не представлены сведения о доходах звезды проекта "Фабрика звезд" Юлии Михальчик, которая с сентября 2019 года числится депутатом МО "Сергиевское". В сводной таблице по МО "Морской", где у единороссов и их оппонентов по пять мандатов, нет информации по оппозиционному депутату Денису Васильеву. Он рассказал ЗАКС.Ру, что в последних числах марта отправлял свою декларацию в комитет территориального развития заказным письмом "Почты России". Через месяц с лишним письмо вернулось обратно. Теперь муниципал намерен отвезти сведения лично. Кроме того, не удалось найти данные о доходах единороссов Александра Шабнова из города Пушкин, Александра Волкова из МО "Автово" и Татьяны Егоровой из МО "Ульянка".

Самые богатые

Тройка лидеров по указанным в декларациях доходам за год полностью обновилась. И на сей раз не весь пьедестал достался представителям "Единой России". Третье место занял самовыдвиженец из поселка Шушары Алексей Махров. Он отчитался о доходе в 60,7 млн рублей. Второй - самовыдвиженец Антон Мещеров из МО "Волковское" со 101,9 млн рублей.

Абсолютным лидером стал заместитель секретаря партии "Единая Россия" в Адмиралтейском районе Вадим Пономарев, заседающий в МО "Сенной округ". Его годовой доход составил 515,5 млн рублей. Пономарев - генеральный директор ООО "Коммерческий центр "Питер", учрежденного в 1992 году Николаем Пономаревым. Центр занимался реконструкцией корпусов Апраксиного Двора, Сенного и Троицкого рынков, в его управлении находятся торгово-развлекательные центры "Сенная" и "Питер". Вадим Николаевич Пономарев начал работать в руководящих структурах КЦ "Питер" еще в 1999 году, в 19 лет. Позднее были перерывы на службу в армию и работу в госорганах. В ближайшее время муниципал будет участвовать в праймериз единороссов. Он планирует выдвигаться в ЗакС по округу № 1. В своих видеороликах на сайте предварительного голосования он называет "Единую Россию" единственной патриотической силой, способной удержать страну в числе мировых лидеров и рассказывает, что в конце 90-х люди большинство россиян находились на грани выживания.

Из глав муниципалитетов больше всех задекларировал единоросс Олег Семенов из МО "Юго-Запад" - 15,1 млн рублей. Это почти в 10 раз меньше, чем по итогам 2019 года. Тогда он отчитался о 149,9 млн рублей. До прихода в муниципальную политику Семенов работал брэнд-директором ООО "Бизнес-клуб "Юнона". Его называют одним из основателей рынка "Юнона".

Те, кто считают главой МО "Остров Декабристов" Владимира Барканова, самым состоятельным муниципальным руководителем могут считать его. Экс-сенатор Барканов задекларировал доход в 52,3 млн рублей. В "Острове Декабристов", напомним, часть депутатов отказывается признавать главенство единоросса Ольги Погосян. Однако она сохраняет контроль за муниципалитетом. В сводной таблице со сведениями о доходах на сайте муниципалитета главой указана Погосян.

Вообще, в среднем муниципальный руководитель зарабатывает за год 1-1,5 млн рублей. О доходе менее 900 тысяч рублей отчитались только двое глав. Оксана Хлебникова из МО "Ульянка" задекларировала 877 тысяч рублей, а Николай Паялин из МО "Большая Охта" - 250,6 тысяч рублей.

Прочерк или сумму менее 100 рублей в этом году указали не менее шести депутатов. Среди них есть и оппозиционеры, и представитель "Единой России". Поселок Тярлево - единственный муниципалитет Петербурга, где у всех мундепов за исключением главы доход не превышает 1 млн рублей. Руководитель поселка Геннадий Беккеров отчитался о 1,5 млн.

Квартиры, особняки, зарубежная недвижимость

Самую большую квартиру из всех петербургских муниципалов задекларировал депутат-единоросс МО "Академическое" Филипп Васильев. Ее площадь 293,6 кв. м. Год назад она была в пользовании у муниципала, теперь - в собственности. Также ему принадлежит квартира площадью 70,1 кв. м.

Наиболее вместительный индивидуальный дом - у представителя ЛДПР в МО "Сампсониевский" Василия Костюшова (722 кв. м). Год назад Барканов из "Острова Декабристов" задекларировал дом площадью 767 кв. м, но теперь этой недвижимости у него в собственности нет.

Самые скромные жилищные условия у одного из муниципалов Курортного района: задекларирована комната площадью 10,1 кв.м, в которой вместе с депутатов живут двое детей.

Больше всего земельных наделов у единоросса Дмитрия Ильковского из округа "Петровский". Возглавляющий крестьянско-фермерское хозяйство депутат отчитался о владении 150 участками общей площадью почти 300 тысяч квадратных метров. У главы МО "Большая охта" Паялина участков всего 10, но их площадь превышает 650 тысяч квадратных метров.

Есть в декларациях и иностранная недвижимость. Самые популярные страны - Эстония и Болгария. Наличие "угла" в каждой из них задекларировали по три депутата. По два депутата сообщили, что владеют или пользуются "метрами" в Финляндии, Испании и Беларуси. Также упоминалась собственность в Украине, Франции, Таиланде.

Иностранная недвижимость встречается в декларациях у как минимум девяти единороссов (из них трое сообщили о жилье в Беларуси или Украине), троих самовыдвиженцев, одной представительницы "Яблока" и одного справедливоросса.

Необычное имущество

"Яблочник" из МО "Народный" Дмитрий Горохов продолжает скрупулезно отчитываться о транспортных средствах своего несовершеннолетнего ребенка. В декларации за 2019 год он указал игрушечный паровозик. Теперь, несмотря на кризис и лишения, "имущества" у наследника депутата оказалось еще больше. По итогу 2020 года рядом с паровозиком был задекларирован велосипед с приставными колесиками.

Сотрудники Военно-медицинской академии имени Кирова Татьяна Шакун и Андрей Чубуков, заседающие в совете МО "Сосновское", указали в своем пользовании штаб этой академии.

Можно встретить в декларациях и элементы средств производства: кафе, склады, торговые павильоны, бетонную площадку, транспортный цех, асфальтоукладчики и тракторы. Депутат-самовыдвиженец из поселка Александровская Андрей Огинов отчитался о владении двумя грузовиками с 14 автоприцепами. Год назад прицепов у него было 15.

Среди личных автомобилей, по-прежнему, можно встретить и "Запорожцы" и BMW. Некоторые муниципалы в 2020 году свой автопарк обновили. Например, сын депутата Госдумы Владимира Катенева и мундеп "Озера Долгого" Александр Катенев пересел на новый Mercedes. Их у него, по-прежнему, три. А вот новых Bentley ни у кого не появилось. Год назад единственный на весь муниципальный Петербург автомобиль этой марки был задекларирован в "Красненькой речке". Что с этой машиной сейчас, знают только посетители местной библиотеки.

Сергей Еремеев