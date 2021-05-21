Администрация губернатора хочет потратить 2,3 млн рублей на календари

На портале закупок 20 мая была размещена заявка от администрации губернатора Петербурга на закупку 1700 календарей. Смольный готов выделить на это 2,3 млн рублей. В администрации планируют получить календари не позднее октября 2021 года.

Всего планируется заказать три вида календарей на 2022 год: настенный, настенный перекидной и настольный. Самые востребованные - настенные. Они необходимы в количестве 800 штук. На разработку дизайна готовы выделить 12 тысяч рублей, еще 31 тысяча рублей заложена на разработку оригинал-макета. Готовый календарь администрация готова приобрести за 893 рубля. Еще дороже обойдется разработка настенного перекидного календаря. Дизайн и изготовление макета оценили в 109 тысяч рублей. Готовый перекидной календарь должен стоить не больше 2,6 тысяч рублей за штуку. Дешевле всего обойдутся настольные календари - в 386 рублей за штуку.

Требования к внешнему виду календарей для всех трех вариантов одинаковые. На них должна быть изображена символика администрации губернатора и панорамные виды Смольного института.

"На каждом листе блока численников, нанесена календарная сетка с выделением нерабочих праздничных и выходных дней красным цветом. Календарная сетка расположена в одну строку по нижнему краю листов блока календаря. На основном поле каждого листа блока изображен панорамный вид достопримечательностей Санкт-Петербурга, сезонно соответствующий каждому месяцу." - говорится тексте технического задания.

Это вторая попытка администрации губернатора приобрести календари. Предыдущую закупку разместили еще в январе 2021 года. Удалось даже определить поставщика. ООО "Фриланспарк" согласился поставить календари за 1,4 млн рублей, но выполнить контракт не вышло - исполнитель не смог предоставить обеспечение контракта в размере 342 тысяч рублей.

Константин Леньков