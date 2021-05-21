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18:38

В Петербурге продлили действие противоэпидемических ограничений до 12 июля

фото ЗакС политика В Петербурге продлили действие противоэпидемических ограничений до 12 июля

Петербургский губернатор Александр Беглов продлил действие постановления №121, в котором прописаны противоэпидемические ограничения, с 30 мая до 12 июля. Таким образом, для граждан сохраняется необходимость носить маски в общественных местах, а также сохраняется запрет на проведение публичных мероприятий.

В период, на который продлили меры безопасности, в городе состоятся два крупных события международного масштаба: Петербургский международный экономический форум и Чемпионат Европы по футболу. Оба мероприятия перенесли с прошлого года из-за пандемии. Все мероприятия в рамках ПМЭФ, подчеркивается в сообщении от пресс-службы ПМЭФ, прием и обслуживание гостей и участников должны будут проводиться "только при условии соблюдения регламентов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, утвержденных исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу".

Отдельно оговаривается, что действующий на сегодняшний день запрет на детские организованные походы в цирк и театры теряет силу начиная с 31 мая.


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