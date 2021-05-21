ТАСС: Экс-главе Фонда капремонта не стали избирать меру пресечения по делу о взятке

Бывший глава петербургского Фонда капремонта Денис Шабуров, подозреваемый в получении взятки в размере 8 млн рублей и задержанный на текущей неделе, смог самостоятельно покинуть изолятор временного содержания, о чем пишет ТАСС со ссылкой на анонимный источник.

"Шабуров отпущен, мера пресечения в суде не избиралась", - рассказал собеседник информагентства.

Во главе фонда Шабуров проработал с 2015 по 2020 годы. Именно на этот период приходятся нарушения на 2,6 млрд, выявленные Контрольно-счетной палатой в хозяйственной деятельности организации. В настоящее время петербургское правительство ищет нового руководителя фонда.